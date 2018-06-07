Задушила своїм тілом: українка жорстоко вбила дитину в Ізраїлі

В Ізраїлі 23-річна громадянка України, яка працювала помічницею вихователя в одному з дитячих садків у Петах-Тикві, підозрюється у вбивстві дитини, якій був рік і два місяці.

Вина українки вже доведена, так як отримані відповідні дані з камери спостереження, пише NEWSru.co.il.

На відеозаписі можна побачити, як підозрювана з силою укладає дівчинку на матрац, накриває її з головою ковдрою, а потім сама лягає поверх дитини. Поки дівчинка билася в конвульсіях, працівниця дитсадка щось розглядала у своєму мобільному телефоні.

Представники слідства стверджують, що дії жінки привели до того, що дитина задихнулася і померла.

Затримана також підозрюється у систематичних знущаннях над дітьми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в італійському місті Мелфі, що в провінції Поненца, 33-річний охоронець Антоніо Жірарді на грунті ревнощів застрелив свою дружину-українку, Марину Новожилову.