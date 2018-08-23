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ПолітикаЕкономіка
Олександр Шмелєв
Олександр Шмелєв
російський політологВсі статті автора

Зачем вы просите Сенцова прекратить голодовку

1.7тЧитати новину російською

Про Олега Сенцова и 100 дней голодовки

Очень удивляют периодически появляющиеся в ленте призывы к Сенцову - от добрых, хороших и желающих "как лучше" людей - прекратить самоубийственную голодовку и "остаться жить".

Просто представьте: к вам домой вламывается группа бандитов, хватает вас, заламывает руки в наручники и начинает адски пытать, требуя подписать какую-то дикую ахинею на уровне "я хотел разломать значок с портретом Шамиля Басаева и таким образом погубить весь русский народ".

Несмотря на страшные пытки вы ничего не подписываете, однако это ничего не меняет: меланхолично бубнящая заранее написанный текст судья все равно объявляет вас "террористом" и сообщает, что остаток жизни вам предстоит провести в нечеловеческих условиях за Полярным кругом в полном распоряжении радостно ухмыляющихся садистов из ФСИН.

В первое время вы еще надеетесь, что этот кошмар как-то прекратится - то ли мировое сообщество вмешается, то ли украинская власть что-то придумает, то ли российское гражданское общество возмутится.

Однако проходят дни, месяцы, годы, и ничего не меняется.

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Более того, по редким сообщениям с воли вы понимаете, что ваша судьба вообще не особо присутствует в повестке дня мирового сообщества, украинской власти и российского гражданского общества.

Жизнь идет своим чередом, а вы так и мучаетесь за Полярным кругом и будете мучиться еще бесконечно долго.

1,5 года назад я общался с девушкой, поддерживающей регулярную связь с Сенцовым, и она была очень обеспокоена его состоянием - замкнулся, ушел в себя, ни с кем не хочет общаться....

В такой ситуации отчаянная голодовка - причем не за себя лично, но за всех невиновных - чуть ли не единственное, что дает жизни смысл.

И призывы прекратить ее как-то умалчивают о том, что делать дальше.

Прекратить, кое-как восстановить здоровье и дальше терпеть в нечеловеческих условиях 18 лет в смутной надежде когда-то - если по счастливой случайности тебе не дадут новый срок, или ты не скончаешься в процессе очередных пыток "от сердечной недостаточности" - выйти на волю искалеченным больным стариком?

По-моему, это слишком жестоко!

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Единственное, на чем должны сконцентрировать свои усилия все сочувствующие Сенцову - это на выполнении его требований.

Причем даже не столько на освобождении его лично - почти уверен, теперь это его уже не в полной мере удовлетворит, его планка гораздо выше - сколько на освобождении других фигурантов его списка.

Хотя бы тех, кто заведомо ни в чем вообще не виновен, кроме того, что оказался не в том месте не в то время.

Уверен: даже один человек, отпущенный на свободу благодаря голодовке Сенцова, даст ему во много раз больше стимулов к жизни, чем все призывы и слова поддержки вместе взятые.

Лично я попробовал бы для начала добиться свободы (через мощную гражданскую кампанию или обмен пленными - неважно) для Андрея Коломийца и Павла Гриба.

Хотя, в принципе, можно брать практически любого фигуранта списка Сенцова - там чуть ли не каждое дело выглядит совершенно дико.

Как, безусловно, и дело самого Сенцова - заслуженно ставшее главным символом "возвращенного домой Крыма" и всего непрекращающегося с 2014 года кошмара.

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Автор
Олександр ШмелєвОлександр Шмелєв
Теми
Справа Олега СенцоваУкраїнські політв'язні в Росії
Особа
Олег Сенцов
Місце
Росія
Джерело
Джерело:Facebook Александра Шмелева
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Федоров Кирил
Федоров Кирил
Автор не голодает?
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Мартин Алекс
Мартин Алекс
Рекорд голодания должен достаться Украине!!! Сенцов давай, не подведи!!!!!!!!!!!!!
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