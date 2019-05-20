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"Заарештувати і повернути Азарова!" Жириновський бурхливо відреагував на інавгурацію Зеленського

27.3тЧитати матеріал російською

Скандальний російський політик, депутат нелегітимної Держдуми Володимир Жириновський присвятив їдкий пост інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського.

У ньому він традиційно вибухнув погрозою знищення суверенної України і повної російської експансії. Маразматичними міркуваннями лідер ЛДПР поділився на своєму Telegram-каналі.

"Зеленський оголосив про розпуск Ради, але треба ще було заарештувати депутатів, які робили йому зауваження про російську мову. Президент Путін правильно зробив, що не привітав Зеленського. Ми взагалі не повинні визнавати вибори в Україні, ЛДПР такий проект постанови в Держдуму вже внесла", — обурився одіозний Жириновський.

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Жириновський і Зеленський

Жириновський і Зеленський

"Замість цього ми повинні створити тимчасовий уряд України на території Донецька і Луганська на чолі з Миколою Азаровим і поширити спрощений порядок видачі паспортів Росії не тільки на жителів "Л/ДНР", але і всіх українців", — погрозливо підсумував він.

"Заарештувати і повернути Азарова!" Жириновський бурхливо відреагував на інавгурацію Зеленського

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 20 травня у Верховній Раді о 10:00 розпочалося урочисте засідання, на якому відбулася інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського. Він став шостим главою держави після проголошення незалежності України у 1991 році.

  • Після складання Зеленським присяги українському народу глава Конституційного Суду оголосила, що президент вступив на свою посаду, і вручила йому офіційні символи влади.

  • Зі свого боку голова Центральної виборчої комісії вручила Зеленському посвідчення президента.

  • У зверненні до українського народу Зеленський назвав найперше завдання, яке він ставить перед собою і своєю командою. Це — припинення вогню на Донбасі.

  • Також він достроково припинив повноваження Верховної Ради восьмого скликання.

  • Між Зеленським і лідером Радикальної партії Олегом Ляшком виникла мовна суперечка. Говорячи про деокупацію Криму і Донбасу, новий президент перейшов на російську мову й отримав зауваження від нардепа.

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Тема
російська пропаганда
Особи
Володимир ЖириновськийВолодимир Зеленський
Місце
Росія
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Шаповал Виталий
Шаповал Виталий
Вы только посмотрите как они любят и заботятся о нашей Украине прямо таки спать не могут,свою по самые уши в дерьмо закопали и ни гу-гу,даже свои тряпки бесплотно обещают развесить во всех городах.Лучше раздайте своим людям на портянки и портки.
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Solenko Evgen
Solenko Evgen
Дайте ему срочно цианида, а то чуркин, задорнов и кобздон уже прям заждались в путинском раю.
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Литвинов Александр
Литвинов Александр
Насколько они далеко от реалий в Украине! Каменный век!
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Макарский Александр
Макарский Александр
Литвинов Александр, як вы там в светлом европейском майбутнем, всё в кастрюльках стрыбаете за еврозарплаты и европенсии? Счасливые
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Борисс Робот
Борисс Робот
Литвинов Александр, они далеки не от реалий в Украине а далеки от здравого смысла... лишняя хромосома-паразит совсем все серое вещество у старого пердуна Жирика съела...
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