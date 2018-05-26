"За цією гадиною Гаага плаче!" Українцям натякнули, як присоромити Путіна

Росіяни запропонували киянам на фіналі Ліги Чемпіонів розгорнути величезний банер з написом "Путіна в Гаагу".

Зокрема, про такий варіант розповів російський співак і композитор Олексій "Професор" Лебединський.

Він опублікував у Facebook лист від знайомого, який якраз і говорив про такий спосіб нагадування про злочини російського президента.

"Гарне питання. Шкода, що я сам не можу зробити такий банер і тримати його в Києві на матчі Ліги Чемпіонів. Тому що за цією гадиною Гаага давно плаче. Зробите, кияни мої дорогі? "- прокоментував Лебединський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін заявив, що членство України в НАТО суперечить інтересам РФ і Північноатлантичний альянс не повинен переходити "червону лінію" в даному питанні.