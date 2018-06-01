За спиною у Трампа: Кім Чен Ин задумав зустріч із Путіним

Глава Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про необхідність "обговорити зустріч між лідерами Росії та КНДР у цьому році в ознаменування 70-ї річниці встановлення дипломатичних відносин".

Така заява пролунала під час візиту у цю країну глави МЗС Росії Сергія Лаврова, передає РБК.

На думку Кім Чен Ина, саміт на найвищому рівні сприятиме подальшому зміцненню відносин двох країн.

"Ви дуже різко виступаєте (проти США - Ред.), І ми завжди готові вести переговори з російською стороною з цього приводу", - заявив він.

У той же час держсекретар США Майкл Помпео заявив, що зустріч Кім Чен Ина з американським лідером Дональдом Трампом знаходиться під загрозою зриву.

За його словами, Вашингтон спробує переконати Пхеньян, що денкулеарізація зміцнить його безпеку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю, 27 травня, в КНДР прибула делегація американських чиновників для участі в переговорах з підготовки саміту між північнокорейським лідером Кім Чен Ином і президентом США Дональдом Трампом.