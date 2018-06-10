За спиною Путіна: Білорусь отримала важливий безвіз

Представники Білорусі та Китаю підписали міжурядову угоду про безвізовий режим для власників звичайних паспортів.

Документ був підписаний за підсумками зустрічі президента Білорусі Олександра Лукашенка з головою КНР Сі Цзіньпіном в китайському Циндао, передає "БелТА" .

З білоруської сторони поставив підпис міністр закордонних справ Володимир Макей.

Крім того, були підписані угоди про співпрацю в інших сферах, зокрема, в техніко-економічної допомоги, надання Мінську пільгового кредиту для АПК, а також розвитку людського потенціалу.

Також Білорусь і Китай уклали митні угоди і стратегічні програми співробітництва середньо- і довгострокового періоду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за підсумками переговорів Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь і Китай будують взаємовигідні відносини заради добробуту громадян і не будуть "дружити проти когось".