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ПолітикаЕкономіка

За спиною Путіна: Білорусь отримала важливий безвіз

1.7тЧитати новину російською

Представники Білорусі та Китаю підписали міжурядову угоду про безвізовий режим для власників звичайних паспортів.

Документ був підписаний за підсумками зустрічі президента Білорусі Олександра Лукашенка з головою КНР Сі Цзіньпіном в китайському Циндао, передає "БелТА" .

З білоруської сторони поставив підпис міністр закордонних справ Володимир Макей.

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Крім того, були підписані угоди про співпрацю в інших сферах, зокрема, в техніко-економічної допомоги, надання Мінську пільгового кредиту для АПК, а також розвитку людського потенціалу.

Також Білорусь і Китай уклали митні угоди і стратегічні програми співробітництва середньо- і довгострокового періоду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за підсумками переговорів Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь і Китай будують взаємовигідні відносини заради добробуту громадян і не будуть "дружити проти когось".

Місце
Білорусь
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