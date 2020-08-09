За 100 днів у Новій Зеландії не було жодного випадку COVID-19: як вдалося перемогти пандемію

За останні 100 днів в Новій Зеландії не виявили жодного нового випадку коронавірусу (COVID-19).

Як пише Daily Mail, останній раз діагноз COVID-19 в цій країні ставився 1 травня.

Всього в Новій Зеландії, з населенням в 5 млн осіб, з лютого було зареєстровано 1 219 підтверджених випадків коронавірусу. Епідемія забрала життя 22 людей.

Уряд країни під керівництвом прем'єрки Джасінди Ардерн 19 березня закрив кордони, а всіх, кто перетинав їх, поміщали в карантин на 14 днів. У підсумку це допомогло досить швидко впоратися з поширенням вірусу.

"Три заходи були названі рушійними в успіху Нової Зеландії: прикордонний контроль, ізоляція і контроль на підставі конкретних випадків", – відзначає видання.

В даний час жителі країни повернулися до майже нормального способу життя. Відновилося проведення масових заходів.

Однак уряд зажадав, щоб на випадок другої хвилі коронавірусу у всіх будинках були комплекти для надання невідкладної допомоги, в тому числі захисні маски.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 9 серпня коронавірус у світі вразив уже 19,8 млн осіб, понад 729 тисяч хворих стали його жертвами, а 12,7 млн одужали.