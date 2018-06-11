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З винищувачем США сталася НП біля Японії: подробиці

3.5тЧитати новину російською

Винищувач F-15 ВПС США розбився у районі південного японського острова Окінава.

Таку інформацію оприлюднило командування японської бази Наха, передає "Кіодо". Пілот встиг катапультувати і зараз йому нічого не загрожує.

Як повідомляється, винищувач вилетів з бази ВПС США Кадена на Окінаві. Він впав у море в 80 кілометрах від міста Наха. Імовірно, аварія сталася незабаром після зльоту.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, ніч на 10 червня український літак нелегально перетнув повітряний простір Угорщини, змусивши привести повітряні сили цієї країни в бойову готовність.

Місце
Японія
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