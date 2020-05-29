З Польщі терміново депортували 33 українців: деталі інциденту

У Польщі під час спроби перетнути кордон із Чехією затримали 33 українців і двох чехів, котрі хотіли уникнути проходження обов'язкового 14-денного карантину.

Інцидент трапився 27 травня поблизу села Воля Соколовська Нижньосілезького воєводства. Про це повідомляє польська прикордонна служба.

Зазначається, що всіх іноземців затримали під час спроби незаконно проїхати на територію Чехії в обхід пункту пропуску та санітарного контролю на чотирьох автобусах.

Українців затримали у Польщі під час спроби перетнути кордон із Чехією

Відомо, що в автотранспорті перебували громадяни України у віці від 20 до 60 років, котрі легально прибули до Польщі з України 25 і 27 травня. Згідно з польським законодавством, вони повинні були перебувати на карантині, однак вирішили ухилися від цієї вимоги.

Нині кожному з українців тимчасово заборонили в'їзд не тільки до Польщі, а й до інших країни Шенгенської зони. Крім цього, скасували польські національні робочі візи. Тепер затримані ще й зобов'язані виплатити штраф, а також негайно покинути територію країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Чехії оновили правила перетину кордону для іноземців на час дії карантинних обмежень через пандемією коронавірусу.

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