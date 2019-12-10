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11 грудня • оновлено в 00:15
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"З нас досить!" Чехія "вдарила" по прем'єру багатотисячними протестами. Фото і відео

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У вівторок, 10 грудня, в столиці Чехії Празі близько 80 тисяч жителів вийшли з протестом проти прем'єр-міністр Андрія Бабіша.

Вони вкотре зажадали відставки глави уряду. Про це повідомляє місцеве видання iDNES (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що демонстрація почалася о 6:00 вечора з хвилини мовчання в пам'ять про жертв стрілянини в університетській лікарні Острави. Після цього протестувальники почали марш через центр до Вацлавської площі, вимагаючи відставки Бабіша.

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"З нас досить!" Чехія "вдарила" по прем'єру багатотисячними протестами. Фото і відео

iDNES

"Те, що сталося і що відбувається, включаючи реакцію Андрія Бабіша, який бере в заручники чеських громадян, настільки серйозно, що ми тут до січня. З нас досить! Ми хочемо прем'єр-міністра, а не брехуна", – заявили активісти.

Прем'єр-міністр у відповідь заявив, що не збирається подавати у відставку. "Опозиція регулярно ходить на демонстрації, бо "антибабіш" – їх єдина програма, вони більше нічого не можуть зробити", – сказав він.

Станом на 20:00 за місцевим часом активісти перейшли з протестом на головний залізничний вокзал, частково заблокувавши платформи.

"З нас досить!" Чехія "вдарила" по прем'єру багатотисячними протестами. Фото і відео

iDNES

"З нас досить!" Чехія "вдарила" по прем'єру багатотисячними протестами. Фото і відео

iDNES

"З нас досить!" Чехія "вдарила" по прем'єру багатотисячними протестами. Фото і відео

iDNES

"З нас досить!" Чехія "вдарила" по прем'єру багатотисячними протестами. Фото і відео

iDNES

"З нас досить!" Чехія "вдарила" по прем'єру багатотисячними протестами. Фото і відео

iDNES

"З нас досить!" Чехія "вдарила" по прем'єру багатотисячними протестами. Фото і відео

iDNES

"З нас досить!" Чехія "вдарила" по прем'єру багатотисячними протестами. Фото і відео

iDNES

"З нас досить!" Чехія "вдарила" по прем'єру багатотисячними протестами. Фото і відео

iDNES

"З нас досить!" Чехія "вдарила" по прем'єру багатотисячними протестами. Фото і відео

iDNES

Як повідомляв OBOZREVATEL, рік тому, в листопаді-2018, Прага також протестувала з вимогою відставки Бабіша. У листопаді 2019 року ситуація повторилася – на вулиці столиці вийшли близько 300 тисяч громадян.

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Андрей Бабіш
Місце
Чехія Прага
Тег
протест
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