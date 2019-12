"З нас досить!" Чехія "вдарила" по прем'єру багатотисячними протестами. Фото і відео

У вівторок, 10 грудня, в столиці Чехії Празі близько 80 тисяч жителів вийшли з протестом проти прем'єр-міністр Андрія Бабіша.

Вони вкотре зажадали відставки глави уряду. Про це повідомляє місцеве видання iDNES (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що демонстрація почалася о 6:00 вечора з хвилини мовчання в пам'ять про жертв стрілянини в університетській лікарні Острави. Після цього протестувальники почали марш через центр до Вацлавської площі, вимагаючи відставки Бабіша.

iDNES

"Те, що сталося і що відбувається, включаючи реакцію Андрія Бабіша, який бере в заручники чеських громадян, настільки серйозно, що ми тут до січня. З нас досить! Ми хочемо прем'єр-міністра, а не брехуна", – заявили активісти.

Прем'єр-міністр у відповідь заявив, що не збирається подавати у відставку. "Опозиція регулярно ходить на демонстрації, бо "антибабіш" – їх єдина програма, вони більше нічого не можуть зробити", – сказав він.

Станом на 20:00 за місцевим часом активісти перейшли з протестом на головний залізничний вокзал, частково заблокувавши платформи.

iDNES

iDNES

iDNES

iDNES

iDNES

iDNES

iDNES

iDNES

iDNES

#Prague, Wenceslas Square again full of people who came to protest against Prime Minister Andrej #Babis. There is a real determination of big numbers of citizen to come back again and again. pic.twitter.com/kGBrnuofIq - 🇺🇦KarloMorosin (čiaj: Moroźin) 🇺🇦 (@KingDalmatia) December 10, 2019

Protest against Babiš in Prague is enormous - and loud pic.twitter.com/LKNICCVB2u - Jen Stout (@jm_stout) December 10, 2019

Tens of thousands of Czechs took to the streets of Prague on Tuesday to protest Prime Minister Andrej Babiš over alleged fraud. https://t.co/Wq72A47RDA - Twitter Moments Canada (@CanadaMoments) December 10, 2019

# Brève #Prague @Reuters Des dizaines de milliers de Tchèques ont manifesté jeudi contre le 1er ministre #andrejbabis après que les procureurs aient rouvert une affaire de fraude présumée aux subventions.

Czechs protest https://t.co/dqroAqp4Et - MichelBOfficiel (@MichelBOfficiel) December 10, 2019

So my hotel in Prague 🇨🇿 is on Václavské nám where there's a massive noisy protest against PM Andrej Babiš going on! #demisi



Due to his massive conflicts of interests I'm with you, protestors! 💪 pic.twitter.com/6n5y4yT4Ja - Jon Worth (@jonworth) December 10, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, рік тому, в листопаді-2018, Прага також протестувала з вимогою відставки Бабіша. У листопаді 2019 року ситуація повторилася – на вулиці столиці вийшли близько 300 тисяч громадян.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram