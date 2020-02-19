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19 лютого • оновлено в 06:19
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З Києва в Ухань полетів літак для евакуації українців: всі деталі

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У ніч на 19 лютого з Києва до китайського міста Ухань, де бушує коронавірус, полетів літак для евакуації українців і громадян ще десяти країн.

Відповідно до системи моніторингу авіаперельотів flightradar, це сталося о 3:01. Виліт затримали на 11 хвилин.

Рейсу PQ7301 авіакомпанії Sky Up доведеться подолати майже 7 тисяч кілометрів. Спочатку борт прибуде в аеропорт Алмати (Казахстан), а потім вже відправиться в Ухань.

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З Києва в Ухань полетів літак для евакуації українців

З Києва в Ухань полетів літак для евакуації українців

Ілюстрація

Планується, що повернеться він уже з українцями на борту 20 лютого близько 8:00.

З Києва в Ухань полетів літак для евакуації українців

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька підтвердила, що іноземні громадяни, яких на українському літаку евакуюють з Китаю через загрозу коронавірусу, пройдуть в Україні обсервацію.

Всього планується евакуювати 49 українців і до 25 іноземних громадян. Міністр підкреслила, що на борт літака будуть допущені тільки пасажири, у яких відсутні симптоми ГРВІ. Станом на вівторок вони всі здорові.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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Куни Чан
Куни Чан
Вот оно начало мирового конца!!!
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Аха-ха-ха-ха,на фото все облетают НЕДОСТРАНУ)))))
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Её не взяли,кошмар-https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk
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