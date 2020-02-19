З Києва в Ухань полетів літак для евакуації українців: всі деталі

У ніч на 19 лютого з Києва до китайського міста Ухань, де бушує коронавірус, полетів літак для евакуації українців і громадян ще десяти країн.

Відповідно до системи моніторингу авіаперельотів flightradar, це сталося о 3:01. Виліт затримали на 11 хвилин.

Рейсу PQ7301 авіакомпанії Sky Up доведеться подолати майже 7 тисяч кілометрів. Спочатку борт прибуде в аеропорт Алмати (Казахстан), а потім вже відправиться в Ухань.

З Києва в Ухань полетів літак для евакуації українців Ілюстрація

Планується, що повернеться він уже з українцями на борту 20 лютого близько 8:00.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька підтвердила, що іноземні громадяни, яких на українському літаку евакуюють з Китаю через загрозу коронавірусу, пройдуть в Україні обсервацію.

Всього планується евакуювати 49 українців і до 25 іноземних громадян. Міністр підкреслила, що на борт літака будуть допущені тільки пасажири, у яких відсутні симптоми ГРВІ. Станом на вівторок вони всі здорові.

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