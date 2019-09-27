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28 вересня • оновлено в 18:46
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З Донбасу в ПВК "Вагнера: відомий найманець Росії засвітився в Лівії. Фотофакт

7.5т Читати матеріал російською

Житель Бурятії Володимир Анданов під позивним "Ваха", який воював за терористів на Донбасі, засвітився на знімках російських найманців у Лівії.

Знайоме обличчя впізнав на фото, опублікованих групою розслідувачів Conflict Intelligence Team, блогер Necro Mancer (щоб подивитися, доскрольте новинe до кінця).

При цьому в пропагандистів спростували присутність "Вахb" у Лівії, стверджуючи, що його ніколи не було в Тріполі, просто всі чоловіки азійської зовнішності схожі.

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Вбивали в Україні, Сирії та Лівії: оприлюднені імена тисячі найманців Путіна з ПВК "Вагнер"

Ваха, який воював на Донбасі, засвітився в Лівії

Ваха, який воював на Донбасі, засвітився в Лівії

infpol.ru

Відзначимо, Анданов часто давав інтерв'ю журналістам, не приховуючи обличчя. Його називають одним із найбільш "медійних" російських найманців. Він є членом "Союзу добровольців Донбасу". У травні 2018 року Володимир Путін нагородив Анданова орденом Мужності.

У Лівії помітили найманця Путіна "Ваху"

У Лівії помітили найманця Путіна "Ваху"

Twitter Necro Mancer

У Лівії помітили найманця Путіна "Ваху"

У Лівії помітили найманця Путіна "Ваху"

Conflict Intelligence Team

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Служба безпеки України опублікувала списки членів російської приватної військової компанії "Вагнера", які брали участь у придушенні антиурядових протестів у Судані. Ці ж люди брали участь у війні на Донбасі.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Лівія
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
в чем сенсация,профессиональный солдат,таких десятки тысяч по всему миру,хотя вероятно и сотни т.,учавствующих в компаниях на подобие этих..под разными флагами.
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Руззкие все на одно ебло.
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Александрович Валера
Александрович Валера
Солдат удачи. Бойтесь
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