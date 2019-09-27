З Донбасу в ПВК "Вагнера: відомий найманець Росії засвітився в Лівії. Фотофакт

Житель Бурятії Володимир Анданов під позивним "Ваха", який воював за терористів на Донбасі, засвітився на знімках російських найманців у Лівії.
Знайоме обличчя впізнав на фото, опублікованих групою розслідувачів Conflict Intelligence Team, блогер Necro Mancer (щоб подивитися, доскрольте новинe до кінця).
При цьому в пропагандистів спростували присутність "Вахb" у Лівії, стверджуючи, що його ніколи не було в Тріполі, просто всі чоловіки азійської зовнішності схожі.
Ваха, який воював на Донбасі, засвітився в Лівії
infpol.ru
Відзначимо, Анданов часто давав інтерв'ю журналістам, не приховуючи обличчя. Його називають одним із найбільш "медійних" російських найманців. Він є членом "Союзу добровольців Донбасу". У травні 2018 року Володимир Путін нагородив Анданова орденом Мужності.
У Лівії помітили найманця Путіна "Ваху"
Twitter Necro Mancer
У Лівії помітили найманця Путіна "Ваху"
Conflict Intelligence Team
А не наш чи це старий знайомий бойової бурят "Ваха" з групи " # Ольхон 'а" ( https://t.co/ddJlMEKx7b ) по Лівії бігає ( https://t.co/iQAU3oiisR ) разом з ПВК # Вагнер ? # загадка # Анданов pic.twitter.com/PwqDFpkti2- Necro Mancer (@ 666_mancer) September 27, 2019
# Ольхон : # вивсевреті (джентльменам вірять на слово, так) https://t.co/BtMBIrVT26 # Анданов pic.twitter.com/d87ehCtq08- Necro Mancer (@ 666_mancer) September 27, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Служба безпеки України опублікувала списки членів російської приватної військової компанії "Вагнера", які брали участь у придушенні антиурядових протестів у Судані. Ці ж люди брали участь у війні на Донбасі.
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