Житель Бурятії Володимир Анданов під позивним "Ваха", який воював за терористів на Донбасі, засвітився на знімках російських найманців у Лівії.

Знайоме обличчя впізнав на фото, опублікованих групою розслідувачів Conflict Intelligence Team, блогер Necro Mancer (щоб подивитися, доскрольте новинe до кінця).

При цьому в пропагандистів спростували присутність "Вахb" у Лівії, стверджуючи, що його ніколи не було в Тріполі, просто всі чоловіки азійської зовнішності схожі.

Ваха, який воював на Донбасі, засвітився в Лівії infpol.ru

Відзначимо, Анданов часто давав інтерв'ю журналістам, не приховуючи обличчя. Його називають одним із найбільш "медійних" російських найманців. Він є членом "Союзу добровольців Донбасу". У травні 2018 року Володимир Путін нагородив Анданова орденом Мужності.

У Лівії помітили найманця Путіна "Ваху" Twitter Necro Mancer

У Лівії помітили найманця Путіна "Ваху" Conflict Intelligence Team

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Служба безпеки України опублікувала списки членів російської приватної військової компанії "Вагнера", які брали участь у придушенні антиурядових протестів у Судані. Ці ж люди брали участь у війні на Донбасі.

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