Японія "забрала" у Росії Курили: карта

У Росії запанікували через "присвоєння" Японією частини Курильських островів, які на сайті Олімпійських ігор 2020 року відзначені як японська територія.

Так Японії приписали острова Ітуруп, Кунашир, Шикотан і групу островів Хабомаї, які є російськими. На інтерактивній карті зображено маршрут олімпійського вогню по Японії.

Південні Курили на неї віднесені до префектурі Хоккайдо, але олімпійський маршрут по ним не проходить.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міністерство закордонних справ Росії вручило Токіо ноту протесту через зображення в рамках саміту G20 в Осаці південних Курильських островів, що входять в Сахалінську область РФ, частиною Японії.

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