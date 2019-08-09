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Японія "забрала" у Росії Курили: карта

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У Росії запанікували через "присвоєння" Японією частини Курильських островів, які на сайті Олімпійських ігор 2020 року відзначені як японська територія.

Так Японії приписали острова Ітуруп, Кунашир, Шикотан і групу островів Хабомаї, які є російськими. На інтерактивній карті зображено маршрут олімпійського вогню по Японії.

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Південні Курили на неї віднесені до префектурі Хоккайдо, але олімпійський маршрут по ним не проходить.

Японія "забрала" у Росії Курили: карта

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міністерство закордонних справ Росії вручило Токіо ноту протесту через зображення в рамках саміту G20 в Осаці південних Курильських островів, що входять в Сахалінську область РФ, частиною Японії.

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Росія
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Министерство северных территорий есть в Японии.....в Украине можно уже создавать министерство южных территорий или министерство проёпаных территорий....проМАНДАйненых территорий.
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Макарский Александр
Макарский Александр
На картах Шумерии, Крым тоже жевто-блакитного коляру, и шо?
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