Японія підняла винищувачі на перехоплення літака РФ: що відбувається

Японія підняла винищувачі на перехоплення російського патрульного літака Іл-38.

Російське судно наблизилося до державного кордону Японії, що і стало причиною такого рішення місцевого Міністерства оборони.

У доповіді також була опублікована карта, на якій позначена траєкторія польоту Іл-38. На схемі видно, що літак, який летів поблизу південних територій Японії, не перетинав кордон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося відео супроводу бомбардувальника США B-52H російськими винищувачами над Балтійським морем.

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