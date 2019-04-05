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Японія підняла винищувачі на перехоплення літака РФ: що відбувається

1.5тЧитати матеріал російською

Японія підняла винищувачі на перехоплення російського патрульного літака Іл-38.

Російське судно наблизилося до державного кордону Японії, що і стало причиною такого рішення місцевого Міністерства оборони.

У доповіді також була опублікована карта, на якій позначена траєкторія польоту Іл-38. На схемі видно, що літак, який летів поблизу південних територій Японії, не перетинав кордон.

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Японія підняла винищувачі на перехоплення літака РФ: що відбувається
Японія підняла винищувачі на перехоплення літака РФ: що відбувається

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося відео супроводу бомбардувальника США B-52H російськими винищувачами над Балтійським морем.

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Місце
Японія
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