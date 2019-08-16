Японією пронісся потужний тайфун "Кроса": постраждали десятки осіб

У четвер, 15 серпня, у західній частині Японії внаслідок потужного тайфуну "Кроса" загинула одна людина, ще щонайменше 50 осіб отримали травми.

Про це повідомив "Укрінформ" із посиланням на "Kyodo". Постраждалі – мешканці 13 префектур країни.

Загиблим виявився 82-річний чоловік з міста Ономіті, що в префектурі Хіросіма. Він упав у море, коли пришвартовувався до причалу вранці того ж дня.

Японією пронісся потужний тайфун "Кроса" Скріншот

Понад сім тисяч людей евакуювали з їхніх будинків після попередження Метеорологічного агентства Японії про рекордну кількість опадів, а також зсуви та повені.

Подекуди швидкість вітру сягала 126 км/год.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Китаї, в східній провінції Чжецзян, через тайфун "Лекіма" трапився масштабний зсув, у результаті чого 18 осіб загинули і ще 14 зникли без вісті, евакуйовано понад мільйон мешканців. Пізніше кількість жертв зросла до 30 осіб. Ще 18 вважаються зниклими без вісті.

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