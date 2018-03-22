УкрEngРус
Регистрация
ПолітикаЕкономіка

"Якби прокинулися!" Генерал США різко дорікнув НАТО через Україну

3.1тЧитати новину російською

Якби Захід швидко зреагував на прояви агресії Росії щодо України в 2014 році, війни на Донбасі і анексії Криму вдалося б уникнути.

Про це заявив колишній командувач об'єднаними силами НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав. Відео з його вистпупом публікує "Голос Америки".

Зокрема, він вказав на помилки Заходу на початку агресії Кремля в Україні.

Новини
Україну приймуть в НАТО і Євросоюз: Порошенко окреслив терміни

"Якби всі в НАТО прокинулися тоді, все могло б швидко змінитися... Натомість ми бачили кампанію, яка почалася негайно і з дуже агресивною риторикою, включаючи безвідповідальні заяви про ядерне озброєння... Щоб вплинути на прийняття рішення на Заході..."- підкреслив він.

При цьому Брідлав закликав американський уряд сформувати конкретну політику з протидії гібридній агресії Москви і серйозніше ставитися до кіберзагроз.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше генерал Брідлав підтримав надання Україні "Джавелінів" , зазначивши, що таке рішення було би більш ефективним, якби його прийняли значно раніше.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "Обозреватель".

Теми
Російсько-український конфліктанексія КримуРосійська воєнна загроза
Особа
Філіп Брідлав
Місце
США
Об'єкт
НАТО
Поділитися у Facebook

Наші блоги