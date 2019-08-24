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"Яка країна – такі й роботи!" Космічне фіаско Росії їдко висміяли в мережі

2.3т Читати матеріал російською

Користувачі мережі висміяли невдале стикування російського космічного корабля "Союз МС-14", на борту якого перебував робот Федір, із МКС.

Так, корабель наблизився до станції, завис, а потім почав від неї відходити. "А може це повстання машин?" – пожартував один із користувачів Twitter.

Деякі додали, що на розробці "технологічної новинки" Роскосмос просто відмив гроші, заощадивши на запчастинах.

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Робот Федір

Робот Федір

Life.ru

"Яка країна – такі й роботи!" "Навіть робот "поїхавший", "Іграшку з AliExpress запустили", – пишуть у мережі.

"Яка країна – такі й роботи!" Космічне фіаско Росії їдко висміяли в мережі

Скріншот

"Яка країна – такі й роботи!" Космічне фіаско Росії їдко висміяли в мережі

Скріншот

"Яка країна – такі й роботи!" Космічне фіаско Росії їдко висміяли в мережі

Скріншот

"Яка країна – такі й роботи!" Космічне фіаско Росії їдко висміяли в мережі

Скріншот

"Яка країна – такі й роботи!" Космічне фіаско Росії їдко висміяли в мережі

Скріншот

"Яка країна – такі й роботи!" Космічне фіаско Росії їдко висміяли в мережі

Скріншот

"Яка країна – такі й роботи!" Космічне фіаско Росії їдко висміяли в мережі

Скріншот

"Яка країна – такі й роботи!" Космічне фіаско Росії їдко висміяли в мережі

Скріншот

Нагадаємо:

Як писав OBOZREVATEL, раніше в мережі розгромили президента РФ Володимира Путіна через робота Федора.

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Місце
Росія
Теги
космос Роскосмос соцмережі МКС
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Pooh Vini
Pooh Vini
Смешно)
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Батонов Иван
Батонов Иван
Вообще рагулью не надо было говорить, что земля круглая. А то навоображают тут себе. Космос млин. Индекс борща им уже не новость.
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Батонов Иван
Батонов Иван
Не понимаю какое дело кастрюлеголовым до космоса. Красьте на здоровье забор в желто синий и цыбулю поливайте.
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Rusnak Gulnara
Rusnak Gulnara
Rusnak Gulnara, не надо смеяться желто синий это их символ ,так их узнают по всему миру ,А в Киеве(собрались все умы у кого нет денег свалить.) сейчас идёт работа над роботом который будет мыть унитазы в гиперзалуп.
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Rusnak Gulnara
Rusnak Gulnara
Батонов Иван,
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