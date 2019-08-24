"Яка країна – такі й роботи!" Космічне фіаско Росії їдко висміяли в мережі

Користувачі мережі висміяли невдале стикування російського космічного корабля "Союз МС-14", на борту якого перебував робот Федір, із МКС.

Так, корабель наблизився до станції, завис, а потім почав від неї відходити. "А може це повстання машин?" – пожартував один із користувачів Twitter.

Деякі додали, що на розробці "технологічної новинки" Роскосмос просто відмив гроші, заощадивши на запчастинах.

Робот Федір Life.ru

"Яка країна – такі й роботи!" "Навіть робот "поїхавший", "Іграшку з AliExpress запустили", – пишуть у мережі.

Робот "Федір" не зміг зістикуватися з МКС. Його корабель "Союз МС-14" наблизився до станції, завис, а потім почав від неї відходити. Функції Феді - протирати пил, світити ліхтариком, перекушувати кусачками кабелі .. За таке бабліще .. навіть цієї уйні НЕ смогёл. Рогіз вже привітав) pic.twitter.com/RaBlXG0Mew - kolobok (@kolobokushka) August 24, 2019

Указом Президента РФ. Робот Федір. Нагороджений орденом. Героя Росії. Посмертно ... - говно (@aul_kizyak) August 24, 2019

А може це повстання машин? Федір. Початок. Космос ... - Ігор Ліепас (@ igorkushnarevl1) August 24, 2019

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Нагадаємо:

22 серпня з космодрому Байконур у Казахстані стартував космічний корабель "Союз МС-14" із російським роботом Федором на борту.

24 серпня стало відомо, що "Союз МС-14" із Федором не зміг зістикуватися в запланований час із МКС.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в мережі розгромили президента РФ Володимира Путіна через робота Федора.

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