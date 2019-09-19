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19 вересня • оновлено в 05:04
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Як із Чорнобиля: в Норвегії хлопець зловив рибу-монстра

1.4т Читати матеріал російською

У Норвегії хлопець Оскар Лундал, вирушивши з другом ловити палтуса, спіймав незвичайну рибу-монстра.

Вони вирішили орендувати моторний човен і плисти подалі від берега, написало видання Мedialeaks ііз посиланням на The Sun (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Допливши до точки, де відстань до дна становила 800 метрів, хлопець з другом почали налаштовувати снасті. Через кілька хвилин риболовлі поплавок на вудці Лундала почав рухатися.

У Норвегії хлопець зловив рибу-монстра

У Норвегії хлопець зловив рибу-монстра

Мedialeaks

Хлопець відразу побіг до снастей, але йому знадобилося близько 30 хвилин, щоб витягнути важкий улов.

Коли молодик це зробив, то побачив рибу з величезними очима, яка своїм виглядом нагадувала "якогось мутанта з Чорнобиля, але в жодному разі не палтуса".

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Виявилося, що це була європейська химера чи, як її іноді називають, морський щур. Вона далека родичка акули, живе на великій глибині і намагається не потрапляти на очі людям, а також, незважаючи на грізний вигляд, харчується лише крабами та іншою дрібною живністю.

Через різку зміну тиску і різницю між глибинами спіймана хлопцем риба майже відразу загинула. Він забрав улов до себе додому, а потім приготував з нього філе.

У Норвегії хлопець зловив рибу-монстра

У Норвегії хлопець зловив рибу-монстра

Мedialeaks

Як повідомляв OBOZREVATEL, в штаті Джорджія (США) жінка знайшла на пляжі незвичайну рибу з зубами, що нагадують людські.

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Місце
Норвегія
Тег
риба
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