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Як виглядає "Титанік" через 107 років: з'явилися унікальні кадри

3.4т Читати матеріал російською

Команда дослідників із Atlantic Productions показала, як зараз, через 107 років, виглядає затонулий у 1912 році в Атлантичному океані параход "Титанік".

Кадри будуть використані в документальному фільмі. Як передає ВВС, вперше в історії "Титанік" зняли в якості 4К. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Усього було здійснено п'ять занурень глибоководною камерою, фото і відео показали, що затонулий корабель знаходиться у поганому стані. Цьому "посприяли" сильні океанські течії, сольова корозія і бактерії.

Як виглядає "Титанік" через 107 років: з'явилися унікальні кадри

Як відомо, 15 квітня 1912 року пасажирський лайнер "Титанік" у результаті зіткнення з айсбергом потонув у 600 кілометрах від канадського острова Ньюфаундленд. На його борту перебували 2208 пасажирів, понад 1500 із них загинули.

Як виглядає "Титанік" через 107 років: з'явилися унікальні кадри

Скріншот з відео

Як виглядає "Титанік" через 107 років: з'явилися унікальні кадри

Скріншот з відео

Як виглядає "Титанік" через 107 років: з'явилися унікальні кадри

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, копію сумнозвісного "Титаніка" планують відправити у подорож у 2022 році. Він повторить маршрут затонулого корабля.

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США
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