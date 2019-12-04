Як притиснути Кремль: у ЄС озвучили головну заслугу Мінських угод

Незважаючи на всі існуючі недоліки, Мінські угоди важливі, оскільки вони передбачають залучення Росії до процесу розведення військ на Донбасі.

Таку заяву зробила представник Європейської служби зовнішніх справ Улла Хаканен, передає "Укрінформ". Вона озвучила позицію ЄС щодо того, що Київ виконує умови припинення вогню на Донбасі, а терористи продовжують обстріли.

Мінські угоди "Слово і діло"

"Це поки єдиний узгоджений робочий документ у процесі врегулювання на Донбасі. Там є перелік військ і типів озброєння, які не повинні знаходитися поблизу контактної лінії, і Росія є частиною цього формату переговорів. Якщо це дає відповідь на ваше запитання, наскільки Росія є частиною цього конфлікту... Я думаю, що ми всі у цій кімнаті знаємо правдиву відповідь", – сказала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше екс-заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль заявила, що кількість сценаріїв на столі у президента Росії Володимира Путіна перевищує очікування Києва.

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