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4 грудня • оновлено в 10:11
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Як притиснути Кремль: у ЄС озвучили головну заслугу Мінських угод

2.4т
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Незважаючи на всі існуючі недоліки, Мінські угоди важливі, оскільки вони передбачають залучення Росії до процесу розведення військ на Донбасі.

Таку заяву зробила представник Європейської служби зовнішніх справ Улла Хаканен, передає "Укрінформ". Вона озвучила позицію ЄС щодо того, що Київ виконує умови припинення вогню на Донбасі, а терористи продовжують обстріли.

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Мінські угоди

Мінські угоди

"Слово і діло"

"Це поки єдиний узгоджений робочий документ у процесі врегулювання на Донбасі. Там є перелік військ і типів озброєння, які не повинні знаходитися поблизу контактної лінії, і Росія є частиною цього формату переговорів. Якщо це дає відповідь на ваше запитання, наскільки Росія є частиною цього конфлікту... Я думаю, що ми всі у цій кімнаті знаємо правдиву відповідь", – сказала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше екс-заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль заявила, що кількість сценаріїв на столі у президента Росії Володимира Путіна перевищує очікування Києва.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Теми
мінські домовленості Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Питон Каа
Питон Каа
Главная заслуга Минских соглашений - сохранение существования государства - Украина, хоть и несколько в усеченном виде. И заслуга в этом России - очевидна. И в том и в другом.
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Хо Хол
Хо Хол
Какие условия этих соглашений выполнила Xpюкpaина?
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