Як піти з роботи за допомогою підпалу, знищити атомний підводний човен США, завдати шкоди в 700 мільйонів, отримати штраф в 400 мільйонів і 17 років в'язниці?

"Майамі" прийняли до складу ВМС США 30 червня 1990 року, а її спорудження почалося ще в 1983 році. Атомний підводний човен типу "Лос-Анджелес" належав до багатоцільових субмарин, які не несуть стратегічні ядерні ракети, а призначені для торпедування кораблів противника і при цьому здатні виробляти запуски ракет по надводних і наземних цілях. Дванадцять пускових шахт дозволяють підводним човнам цього класу використовувати ракети "Гарпун" і "Томагавк". Причому деякі варіанти "Томагавків" (наприклад, BGM-109A) були оснащені ядерною боєголовкою і мали дальність до 2500 кілометрів: "Майамі" могла боротися далеко не тільки з морськими і прибережними цілями.

У перший же рік підводний човен пройшов понад 23,5 тисячі морських миль в Атлантичному океані, зробивши кілька походів тривалістю близько двох тижнів кожен. Теоретично ядерний реактор, що забезпечує роботу двох турбін загальною потужністю 26 мегават, допускає необмежену за тривалістю перебування в морі.

В кінці 1998 року після проходження планового періоду техобслуговування човен вирушив на Близький Схід, 12 грудня прибувши в Абу-Дабі. З 16 по 20 грудня човен брав участь в операції "Операція "Лисиця пустелі", завдаючи по Іраку ракетних ударів. Як зазначалося, "Майамі" здійснила більше пусків ракет, ніж будь-який інший човен, що брав участь в операції.

На початку 1999 року човен перебазувався у Середземне море на базу в Італії, де брав участь у навчаннях НАТО. 20 лютого він перервав навчання в зв'язку з обстановкою навколо Косово, але через 5 днів повернувся до навчальної програми. Незабаром човен взяв участь в операції "Союзна сила", атакуючи крилатими ракетами наземні цілі в Сербії. Таким чином, Майамі став першимм підводним човном США з часів Другої Світової війни, який брав участь в двох різних бойових конфліктах. За участь в операції човен була нагороджений.

У 2012 році субмарина в черговий раз стала на тривале техобслуговування. Його проводили в доках Портсмута, і ніщо не віщувало біди. Крім одного: в бригаді, що складалася з цивільних осіб, працював такий собі Кейсі Фурі.

24-річний Фурі страждав на депресію, приймав антидепресанти. Раніше, коли його стан погіршувався, він брав відгули, але відгули закінчилися, а 23 травня йому було доручено очистити торпедний відсік човна від старої фарби за допомогою піскоструминної установки. Щоб не працювати цілий день, Фури вирішив влаштувати невелику пожежу, плануючи, що задимлення призведе до евакуації робітників і їх розпуску по домівках.

Однак пожежа почала швидко поширюватися по човну; на її гасіння, яким займалося більше ста чоловік, пішло 12 з гаком годин, причому постраждало 7 осіб. Підсумком пожежі стали згорілі торпедний відсік і командний пост, була затоплена нижня палуба, пошкоджені численні трубопроводи - через перегрів, який змінив структуру металу, їх міцність впала нижче безпечного рівня. Реактор був заздалегідь зупинений, а його захист не допустив витік радіоактивних речовин, але більшість систем керування човном були пошкоджені або знищені. Збиток човну склав, за попередніми оцінками, 400 мільйонів доларів, ще 40 мільйонів збитків зазнала верф.

Комісія, яка вивчала причини пожежі, зробила висновок, що пожежа почалася після того, як один з пилососів, які застосовувались під час ремонту, засмоктав джерело тепла, через що загорілося сміття в сміттєзбірники, так що участь Фурі в інциденті залишилася невідомою. Але вже в червні він вирішив повторити досвід і піти додому раніше за допомогою чергового підпалу. Цього разу пожежа була швидко ліквідована, а слідчі незабаром встановили особу винного. На допитах, в тому числі за допомогою детекторів брехні, Фурі зізнався в скоєному. 15 березня 2013 року він був засуджений до 17 років тюремного ув'язнення і виплати штрафу в 400 мільйонів доларів.

Попередній кошторис відновлення човна склав 450 мільйонів доларів, причому навіть при повному і своєчасному фінансуванні ремонт не міг бути закінчений раніше середини 2015 року. Передбачалося, що можна буде використовувати деякі елементи списаного в 2011 році човна "Мемфіс", який розбирали на запчастини, проте конструкція човнів виявилася настільки різна, що це виявилося неможливим. 6 серпня 2013 року ВМС США оголосили, що в зв'язку зі скороченням бюджету, змушені були відмовитися від планів по відновленню підводного човна "Майамі". Остаточні витрати на відновлення з урахуванням ситуації, що схеми фінансування становили 700 мільйонів доларів, що не є можливим. Було вирішено, що доцільніше витратити ці кошти на роботи по іншим кораблям і підводним човнам.

Таким чином USS Miami (SSN-755), яка за оцінками фахівців могла служити ще близько десяти років, стала першим підводним човном, а також першим атомним судном, втраченим в доках США, а також першим бойовим кораблем, що загинув в доках з часів Громадянської війни .

І все – через те, що хлопець хотів раніше піти з роботи...

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