Як Ісландія поборола алкоголізм і наркоманію серед молоді: названо прості рішення

В Ісландії завдяки спеціальній програмі щодо здорового способу життя, яку в країні почали впроваджувати у 1992 році, різко скоротилося куріння, вживання алкоголю і наркотиків серед неповнолітніх.

Хоча ще 20 років тому ісландські підлітки були в числі найбільш питущих молодих людей в Європі, кажуть автори ініціативи – ісландський психолог Гудберг Йонссон і американський професор психології Харві Мілкман, який викладає в університеті Рейк'явіка. Їхнє інтерв'ю про те, як можна позбавити підлітків від залежностей, опублікував "НОЖ".

За словами фахівців, декілька факторів, як виявилося, надійно захищають дітей:

участь в організованих заняттях, особливо спортивних, три-чотири рази на тиждень;

загальний час, проведений із батьками протягом тижня;

відчуття, що в школі до тебе комусь є діло;

повернення додому до темряви.

"Увечері п'ятниці неможливо було пройти по вулиці в центрі Рейк'явіка: було небезпечно. Кругом були орди підлітків, які демонстративно напивалися", – згадав Мілкман про те, якою була ситуація з підлітковим алкоголізмом в Ісландії два десятиліття тому.

За його словами, в 1992 році він разом зі своєю командою виграв урядовий грант у розмірі 1,2 млн доларів на проєкт "Самопізнання", який пропонував підліткам альтернативи наркотиків і злочинності, альтернативи, які могли дати відчуття кайфу природним шляхом.

Вчені отримували відгуки від вчителів, шкільних медсестер і психологів і брали в число учасників проєкту підлітків старше чотирнадцяти років, які не вважали, що потребують лікування, але мали проблеми з наркотиками або дрібними правопорушеннями.

"Ми не говорили їм: "Ви надходите на лікування", а: "Ми навчимо вас всьому, що захочете: музиці, танцям, хіп-хопу, малюванню, бойовим мистецтвам", – кажуть автори ініціативи.

Так, ідея полягала в тому, що різноманітні заняття можуть забезпечити зміни в хімії мозку підлітків і дати їм те, що їм потрібно, щоб зробити їхнє життя кращим. Комусь було необхідно знизити рівень тривожності, а хтось шукав гострих відчуттів.

Крім цього, підлітків навчали життєвим навичкам, які були націлені на те, щоб вони почали думати краще про самих себе і своє життя, а також навчилися краще взаємодіяти з іншими людьми. Дітей попереджали, що курси тримісячні, проте деякі залишалися в програмі на п'ять років.

Поступово, з використанням даних опитувань та ідей дослідників, зокрема Мілкмана, у 1999 році було впроваджено і новий державний проєкт під назвою "Молодість в Ісландії".

У його рамках в країні було змінено закони щодо підлітків:

продаж тютюну людям молодше 18 років і алкоголю людям молодше 20 років став незаконним, рекламу заборонили;

зв'язки між батьками і школою було укріплено за рахунок створення батьківських організацій, які за законом повинні були існувати в кожній школі, як і шкільні ради за участю батьків;

батьків закликали відвідувати лекції, де їм розповідали, що набагато важливіше просто проводити з дітьми більше часу, ніж зрідка приділяти їм всю свою увагу; що варто говорити з дітьми про своє життя, дізнаватися, з ким вони дружать, і тримати їх вдома вечорами.

Крім того, було ухвалено закон, що забороняє дітям у віці від 13 до 16 років перебувати на вулиці після 22:00 взимку і після опівночі влітку. Він досі діє в країні.

Також діти з небагатих сімей в Ісландії стали отримувати грошову допомогу для участі в гуртках.

У результаті відсоток 15-16-річних ісландців, які напивалися за останній місяць, впав із 42% в 1998 році до 5% у 2016-му. А сьогодні країна очолює список європейських країн, де підлітки ведуть найбільш здоровий спосіб життя.

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