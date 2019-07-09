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"Як х*й на паркані!" Собчак заступилася за ображеного Путіна

15.1тЧитати матеріал російською

Російська телеведуча Ксенія Собчак стала на захист російського президента Володимира Путіна, якого раніше обматюкав журналіст у ефірі грузинського каналу "Руставі 2".

Так, у Telegram-каналі вона нагадала свою позицію, яка залишилася незмінною відтоді, як вона стала прихильницею опозиції. "Вам може не подобатися Путін, але опускатися до плінтуса, нецензурно ображаючи Путіна, — це безглуздо і швидше демонструє слабкість позиції", — пояснила Собчак.

На думку телеведучої, вчинок Георгія Габунії нагадує підліткову витівку: "це як написати слово "х*й" на паркані і радіти".

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Володимир Путін і Ксенія Собчак

Володимир Путін і Ксенія Собчак

"Утро.ру"

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • 7 липня ефірі Габунія матом висловив своє ставлення до Путіна. "Я хочу передати величезний привіт нашому великому другу, президенту Росії Володимиру Володимировичу Путіну. Вовочко, с*ка ти бродячий... На нашій красивій землі немає місця такому убогому створінню, такому виродку, як ти",вибухнув він.

  • Влада Грузії засудили грубість ведучого, однак від вибачень у бік лідера РФ утрималися.

  • Російські пропагандисти у відповідь накинулися на Габунію зі звинуваченнями.

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Особи
Ксенія СобчакВолодимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Мигол Натали
Мигол Натали
Грузины в 2008 убили первыми миротворцев России 68 человек
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Makc Махов
Makc Махов
Мигол Натали, пиздежь защитан.
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Страна Габуния посмотрела на смешных рагулей и лишилась 800 млн. $
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Червоний Данило
Червоний Данило
собчак подлизала ху-йлу в промежности???? это точно собчак??? может она не в себе?
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