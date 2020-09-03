Як діє отрута "Новачок", якою могли отруїти Навального

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель оголосила результати токсикологічного аналізу проб, узятих в отруєного російського політика Олексія Навального – він став жертвою замаху з використанням бойової хімічної нервово-паралітичної речовини сімейства "Новачок".

OBOZREVATEL розповідає, що відомо про отруйну речовину "Новачок" і як вона діє.

"Новачок" – група хімічних агентів, що належать до класу фосфорорганічних отруйних речовин нервово-паралітичної дії.

Їх було розроблено в СРСР в Державному союзному НДІ органічної хімії й технології (ДСНДІОХТ), розташованому в Москві на шосе Ентузіастів. Програма створення цих отруйних речовин називалася "Фоліант". За непідтвердженими даними, виробництво "Новачків" могло вестися у філіях ДСНДІОХТ у Новочебоксарську або Шиханах.

Всю інформацію про цю отруту, наявну у відкритому доступі, було оприлюднено російським хіміком Вілом Мірзаяновим. Він 26 років пропрацював у ДСНДІОХТ.

Мірзаянова було звинувачено у розголошенні державної таємниці, його двічі заарештовували – у січні і березні 1994 року. Згодом справу припинили, не знайшовши в діях вченого складу злочину.

Віл Мірзаянов prm.ua

Агенти групи "Новачок" – одні з найбільш токсичних отруйних речовин у світі. Ця речовина нервово-паралітичної дії, що вражає нервову систему людини. Якщо отруєння не призведе до летального результату, воно може викликати параліч.

"За своєю підступністю ("бойовими характеристиками") вона значно перевершила відомий VX, ураження від неї практично невиліковне. У всякому разі люди, які свого часу зазнали впливу цієї ОР, так і залишилися непрацездатними інвалідами", – писав у 1992 році Мірзаянов.

В інтерв'ю ВВС він розповів, що наслідки отруєння агентом "Новачок" триватимуть десятки і десятки років, навіть якщо в організм потрапить зовсім невелика кількість речовини.

За словами Мірзаянова, одяг може затримати отруєння "Новачком", але в разі, якщо ця речовина буде контактувати з відкритою шкірою навіть невелику кількість часу, то цього буде досить, щоби відбулося отруєння.

Отруєння речовиною типу "Новачок" лікують введенням пацієнту двох препаратів. Антидот фосфорорганічних сполук пралідоксим запускає в організмі синтез ферменту, який блокується отруйною речовиною. Це дає змогу запобігти безконтрольному надходженню нервових імпульсів до органів і м'язів. Крім того, лікарі вводять пацієнтові атропін.

Нагадаємо, що в березні 2018 року у Великобританії за допомогою "Новачка" було скоєно замах на колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Це спричинило дипломатичний скандал, оскільки Лондон звинуватив в організації замаху російську владу. Трохи пізніше від тієї ж отрути внаслідок трагічної випадковості загинула британка Дон Стерджес. Схожим чином було отруєно у 2015 році в Софії бізнесмена Омеляна Гебрєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!