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Сергій Талк
Сергій Талк
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Путина в образе голубя: мир сошел с ума

1.1тЧитати новину російською

Из России я уехал из-за несправедливости и потому, что там добро не побеждает зло. В отличие от просвещённого Запада. И что же мы видим теперь?

Эммануэль Макрон млеет в улыбке на встрече с ВВП (газ), Ангела Меркель навещает его на сочинской даче (газ, металл), австрийский канцлер Курц принимает в Вене (газ), а Трамп приглашает его снова в большую восьмёрку (идиот). И, наконец, Китай вручает Путину Орден дружбы с изображением глобуса и голубя мира (лес, нефть, газ). Мир окончательно лишился базовых принципов морали и совести, причём повсеместно! Я всё могу понять, но только не Путина в образе голубя. Голубь этот обосрал уже полмира.

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Кремлевские мстители

Лично у меня вопрос: куда бы действительно от всего этого уехать? Ведь так не должно быть.

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Автор
Сергій ТалкСергій Талк
Джерело
Джерело:Facebook Сергея Талка
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Ты смотри какой дартаньян нашелся. В канаду езжай или в австралию, там Путина больше всех не любят, хотя что он им сделал и за что не любят не понятно.
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