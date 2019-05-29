"Я вітаю революції!" Російський ведучий влаштував гучний скандал через Україну: в мережу злили відео

Російський ведучий Дмитро Дібров влаштував скандал під час запису програми "Секретная папка" телеканалу Міністерства оборони Росії "Звезда", заявивши, що вітає "кольорові революції" і чекає, коли подібне станеться на його батьківщині.

Відповідний запис, який зробив хтось із присутніх, з'явився в розпорядженні Telegram-каналу Mash (щоб послухати, поскрольте новину вниз).

"Я вітаю кольорові революції. І чекаю, коли вона відбудеться на Дону, щоб погавкати на всіх злодіїв, які купили за бартером дев'ятнадцятого, до чортової матері!" – кричав ведучий.

Дмитро Дібров 24СМИ

Очевидно, Діброву не сподобався текст, який він повинен був читати. Він влаштував "розбірки" на підвищених тонах, неодноразово повторюючи, що "смоктати" він не буде, оскільки вік уже не той.

"Це взагалі весь український сюжет. Якщо там якась Африка, то давайте, хоча я за африканців", – також сказав ведучий. При цьому з опублікованого запису не зрозуміло, про що саме йшлося в тексті, який розлютив ведучого.

В інтерв'ю програмі Fake News Дібров заявив, що він говорив про Україну, а саме – про причетність колишнього президента Віктора Януковича і його сина до корупції.

"Україна була обплутана мафіозною структурою, не можна було встановити новий бізнес. Шиномонтаж не можна було навіть відкрити! Не можна було відкрити, я не знаю там, машиномийку, та хоч навіть пиріжкову не можна було відкрити без того, щоб Януковичу із синочком, там у нього не один син був, не заплатити хоч копієчку!" – прокоментував скандальний запис росіянин.

На запитання про те, чому телеведучий раніше не висловлювався про Майдан, він відповів: "А чому я повинен про це висловлюватися? Я що, українець? Це не моя професія, є професіонали політичної тріскотні, ось хай вони за це гроші отримують. Ось нехай вони і відпрацьовують свої гроші".

Обережно! На відео присутня нецензурна лексика!

Як писав OBOZREVATEL, раніше колишній телеоператор каналу "Росія-24" Леонід Кривенко, який більше 10 років пропрацював у Всеросійській державній телевізійній і радіомовній компанії, розповів про деталі створення прокремлівської пропаганди.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!