"Я відчуваю себе винуватим": прем'єр Британії в шортах напоїв журналістів чаєм

Новий прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон напоїв журналістів чаєм.

Вони весь день чекали екс-главу МЗС біля його будинку, щоб він прокоментував свій жарт про жінок в нікабах, яких він назвав поштовими скриньками.

Джонсон вийшов до журналістів в домашньому одязі з підносом чаю з молоком, але коментувати своє висловлювання відмовився.

"Я хочу, щоб ви випили чашку чаю. Ви ж просто героїчно простояли тут цілий день. Я відчуваю себе жахливо винним, що вам довелося провести через мене тут цілий день", - сказав прем'єр.

Новий прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, вийшов до журналістів, які провели весь день біля його будинку, щоб пригостити їх гарячим чаєм. Звичайним чаєм. З молоком. Без полонія☝️ pic.twitter.com/6gAUD6Kywh - Team Of Zina Portnova (@portnvateam_new) July 26, 2019

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