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"Я відчуваю себе винуватим": прем'єр Британії в шортах напоїв журналістів чаєм

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Новий прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон напоїв журналістів чаєм.

Вони весь день чекали екс-главу МЗС біля його будинку, щоб він прокоментував свій жарт про жінок в нікабах, яких він назвав поштовими скриньками.

Джонсон вийшов до журналістів в домашньому одязі з підносом чаю з молоком, але коментувати своє висловлювання відмовився.

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"Я хочу, щоб ви випили чашку чаю. Ви ж просто героїчно простояли тут цілий день. Я відчуваю себе жахливо винним, що вам довелося провести через мене тут цілий день", - сказав прем'єр.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, чому новий прем'єр Британії, наступник Терези Мей, вигідний Україні.

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Особа
Борис Джонсон
Місце
Великобританія
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