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"Я не за Росію!" Трамп уточнив свої слова про G7

1.9тЧитати новину російською

Членам G7 ( "Великої сімки") краще було би повернутися до формату саміту за участю Росії, так як значна частина дискусії у Канаді все одно була присвячена Кремлю.

Таку заяву зробив президент США Дональд Трамп в інтерв'ю телеканалу Fox News.

При цьому він наголосив на необхідності присутності на саміті президента РФ Володимира Путіна:

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"Ми витратили приблизно 25% нашого часу, розмовляючи про Росію. І я подумав про себе, хіба би не було краще, якби вони були тут. Я не за Росію. Я за США. Ось вам приклад. Якби Володимир Путін сидів зі мною за столом разом з усіма іншими на вечері в Канаді... Якби він був там, я би попросив його зробити речі, які краще для світу і краще для нього".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Трамп заявив, що виступає за повернення Росії в G8.

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте підтримав заяву Трампа. Сам президент РФ Володимир Путін запевнив, що його країна нібито і не виходила з цього формату.

У свою чергу, держсекретар МЗС ФРН Нільс Аннен назвав заяву Трампа провокацією, зазначивши, що це може розколоти Європу.

Читайте всі новини по темі "саміт G7" на сайті "Обозреватель".

Тема
саміт G7
Особи
Дональд ТрампВолодимир Путін
Місце
США
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