"Я не за Росію!" Трамп уточнив свої слова про G7

Членам G7 ( "Великої сімки") краще було би повернутися до формату саміту за участю Росії, так як значна частина дискусії у Канаді все одно була присвячена Кремлю.

Таку заяву зробив президент США Дональд Трамп в інтерв'ю телеканалу Fox News.

При цьому він наголосив на необхідності присутності на саміті президента РФ Володимира Путіна:

"Ми витратили приблизно 25% нашого часу, розмовляючи про Росію. І я подумав про себе, хіба би не було краще, якби вони були тут. Я не за Росію. Я за США. Ось вам приклад. Якби Володимир Путін сидів зі мною за столом разом з усіма іншими на вечері в Канаді... Якби він був там, я би попросив його зробити речі, які краще для світу і краще для нього".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Трамп заявив, що виступає за повернення Росії в G8.

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте підтримав заяву Трампа. Сам президент РФ Володимир Путін запевнив, що його країна нібито і не виходила з цього формату.

У свою чергу, держсекретар МЗС ФРН Нільс Аннен назвав заяву Трампа провокацією, зазначивши, що це може розколоти Європу.