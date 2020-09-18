Я не агресор, а мирна людина, – Лукашенко зробив нову заяву про війну

Олександр Лукашенко, який займає пост президента Білорусі з 1994 року, вважає себе "мирною людиною" і заявив, що не хоче війни.

Про це він сказав під час виступу на жіночому форумі "За Білорусь" ввечері в четвер, 17 вересня, передає БЕЛТА. Так він доповнив свої слова про "гарячу війни", яку нібито можуть розв'язати сусідні країни.

"Я не хочу, щоб наша країна воювала. Тим більше я не хочу, щоб Білорусь і та ж Польща, Литва перетворилися в театр військових дій, де будуть вирішуватися не наші питання", – заявив Лукашенко.

"Знайте, що я не агресор, я дуже мирна людина. Я виріс у селі, де кожен захищав один одного, допомагав, як міг. Я намагався в нашій країні зробити так, щоб ми всі були друзями, щоб ми допомагали один одному, щоб дбали один про одного. Я був категорично проти, щоб сьогодні в наші двори в Мінську прийшла ця біда. Вони її хочуть кинути в наші квартири", – сказав він.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Лукашенко оголосив про посилення державного кордону з Україною, а також про його закриття з Литвою і Польщею. Лукашенко також звернувся до народів Литви, Польщі та України з проханням "зупинити своїх політиків" і "не дати розв'язати війну", заявивши, що "половину армії поставить під рушницю".