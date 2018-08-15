"Я готовий!" Путін надіслав термінову телеграму Кім Чен Ину

Президент Росії Володимир Путін надіслав телеграму лідеру КНДР Кім Чен Ину, в якій висловив готовність зустрітися найближчим часом.

"Я підтверджую свою готовність зустрітися з Вами, щоб обговорити невідкладні питання двосторонніх відносин та важливі регіональні питання", – цитує послання РИА Новости.

У листі зазначено, що Путін зацікавлений у двосторонніх зв'язках.

"Я впевнений, що спільними діями ми: Росія, КНДР і Республіка Корея, – зможемо й надалі розвивати взаємовигідну співпрацю, починаючи зі здійснення тристоронніх проектів", – наголосив він.

Володимир Путін

Пізніше прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков уточнив зміст телеграми.

"Традиційна телеграма, де підкреслювалося бажання й готовність встановити й налагодити діалог і розвивати взаємовигідні відносини", – цитує Пєскова "Говорит Москва".

Зазначається, що у привітанні лідера КНДР у зв'язку із 73-ю річницею визволення Кореї від японського колоніального панування, Путін дійсно наголосив на готовності до особистої зустрічі.

Також Пєсков повідомив, що Кім Чен Ин може відвідати Східний економічний форум, який пройде у вересні на острові Руський, проте Пхеньян таку інформацію поки не прокоментував.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше КНДР відкинула всі пропозиції США щодо процесу денуклеаризації. Керівництво країни відмовилося обговорювати навіть часові рамки.

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