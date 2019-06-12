Взяли приклад із Зеленського? У Греції розпустили парламент і призначили нові вибори

Президент Греції Прокопіс Павлопулос опублікував указ про розпуск парламенту країни і призначення дострокових виборів депутатів.

Згідно із законодавством країни, вибори мають відбутися не пізніше, ніж через 30 днів з моменту розпуску парламенту. Ймовірною датою називають 7 липня, пише Greek Reporter.

Місцеві ЗМІ акцентують увагу на тому, що це будуть перші загальнонаціональні вибори в Греції, в яких вік голосуючих буде знижений з 18 до 17 років.

Вибори у Греції "ДТ"

Церемонія інавгурації нових членів парламенту запланована на 17 липня.

Відзначимо, що оголошення про дострокові вибори сталося через кілька тижнів після того, як партія Ципраса зазнала руйнівної поразки на виборах в Європарламент і на місцевих виборах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2019 року у грецькій столиці Афінах пройшли масштабні протести проти угоди з Македонією про її перейменування.

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