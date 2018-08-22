Наталья Тенякова сказала о Юрском: "После оккупации Праги он впал в депрессию, из которой так и не вышел".

Гениально.

В сущности, ни один приличный человек с тех пор из депрессии и не вышел.

По крайней мере, именно полвека назад выяснилось окончательно, что мечты о социализме не совместимы ни с совестью, ни с умом. А десятки миллионов людей верили в эту утопическую возможность…

Выяснилось (и продолжает выясняться), что мы — просто оккупанты, а отсвет памяти о взятом рейстаге — отмазка, пропаганда и отвлечение внимания.

Выяснилось, что мы в тупике.

История дала нам шанс для перехода на другие пути. Но мы его провалили. И полвека спустя продолжаем давить на газ, упершись в глухую историческую стену…