МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка
Віктор Шендерович
Віктор Шендерович
Всі статті автора

Выяснилось, что мы в тупике...

3.6тЧитати новину російською

Наталья Тенякова сказала о Юрском: "После оккупации Праги он впал в депрессию, из которой так и не вышел".

Гениально.

В сущности, ни один приличный человек с тех пор из депрессии и не вышел.

По крайней мере, именно полвека назад выяснилось окончательно, что мечты о социализме не совместимы ни с совестью, ни с умом. А десятки миллионов людей верили в эту утопическую возможность…

Новини
Почему рашистов нигде не любят? Читайте

Выяснилось (и продолжает выясняться), что мы — просто оккупанты, а отсвет памяти о взятом рейстаге — отмазка, пропаганда и отвлечение внимания.

Выяснилось, что мы в тупике.

История дала нам шанс для перехода на другие пути. Но мы его провалили. И полвека спустя продолжаем давить на газ, упершись в глухую историческую стену…

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Віктор ШендеровичВіктор Шендерович
Місце
Росія
Джерело
Джерело:Facebook Виктора Шендеровича
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
1
2
Смішно
7
Цікаво
12
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Русский Солдат
Русский Солдат
Шендерович, кому ты теперь нужен, бедолага?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
1 из 4 ответов | показать все
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Русский Солдат, ты идиот с башкой забитой пустыми красивыми словами, а слова ведь как деньги, если они не обеспечены, то просто пустые фантики
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наші блоги