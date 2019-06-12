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В'язень Кремля виграв справу проти Росії у Євросуді: що тепер буде

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Європейський суд із прав людини зобов'язав Росію терміново помістити у лікарню кримськотатарського активіста Едема Бекірова, обвинуваченого в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки в анексованому Криму.

Як розповів його адвокат Іслям Веліляєв, відповідне рішення було ухвалене 11 червня, передає "Крим.Реалії". За словами адвоката, воно "стало несподіваним, але безумовно правильним у цій ситуації".

"Я зі свого боку, як адвокат, направлю це рішення слідчому у справі Едема Бекірова та Уповноваженій із прав людини Тетяні Москальковій. Якщо слідчий не відреагує, буду змушений звернутися до суду. Півроку поспіль адвокати говорять про те, що наш підзахисний повільно вмирає в СІЗО. І у нього кожен день на рахунку", – сказав Веліляєв.

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Едем Бекіров

Едем Бекіров

Телеканал ATR

Згідно з Правилом 39 регламенту ЄСПЛ, яке було застосоване щодо Бекірова, влада Росії зобов'язана негайно помістити його в лікарню не тюремного типу.

"11 червня суд в особі виконавчого судді ухвалив, що для сприятливого розгляду справи і в інтересах сторін суд вказує російському уряду за законом 39, що вони повинні переконатися в повазі до конституційних прав Едема Бекірова і негайно покласти його в лікарню для ретельного медичного огляду й подальшого лікування", – йдеться в документі ЄСПЛ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Едем Бекіров 12 грудня 2018 року на в'їзді до Криму з боку українського села Чонгар був затриманий окупантами.

  • Бекірова утримують у Сімферопольському СІЗО в справі про "зберігання і передачу вибухонебезпечних речовин і патронів". У нього 1 група інвалідності, він страждає від декількох важких хвороб.

  • Суд продовжив термін його арешту до 12 серпня 2019 року.

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Тема
Українські політв'язні в Росії
Місце
Україна
Тег
Європейський суд з прав людини
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
А простой русский человек ждал бы решения лет сто, пуськи .навальнята .татарята ,приоритет гейропки,а суд ,это насос который бабки из РФ сосет на существование мразей.
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Kom AV
Kom AV
Ну сколько можно мусолить одно и тоже. Почему никто хотя бы не поинтересуется о юриспридикции суда. Почему который раз надо повторять - Европейский Суд не является высшей инстанцией по отношению к судебной системе государства — участника конвенции. Поэтому он не может отменить решение, вынесенное органом государственной власти или национальным судом, не даёт указаний законодателю, не осуществляет абстрактный контроль национального законодательства или судебной практики, не имеет права давать распоряжения о принятии мер, имеющих юридические последствия. Суд рассматривает только конкретные жалобы с тем, чтобы установить, действительно ли были допущены нарушения требований конвенции.
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Не помрет. Тимошенко в тюрьме тоже копыта отбрасывала, а потом на каблуках как призовой рысак рысачить стала.
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