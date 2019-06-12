В'язень Кремля виграв справу проти Росії у Євросуді: що тепер буде

Європейський суд із прав людини зобов'язав Росію терміново помістити у лікарню кримськотатарського активіста Едема Бекірова, обвинуваченого в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки в анексованому Криму.

Як розповів його адвокат Іслям Веліляєв, відповідне рішення було ухвалене 11 червня, передає "Крим.Реалії". За словами адвоката, воно "стало несподіваним, але безумовно правильним у цій ситуації".

"Я зі свого боку, як адвокат, направлю це рішення слідчому у справі Едема Бекірова та Уповноваженій із прав людини Тетяні Москальковій. Якщо слідчий не відреагує, буду змушений звернутися до суду. Півроку поспіль адвокати говорять про те, що наш підзахисний повільно вмирає в СІЗО. І у нього кожен день на рахунку", – сказав Веліляєв.

Едем Бекіров Телеканал ATR

Згідно з Правилом 39 регламенту ЄСПЛ, яке було застосоване щодо Бекірова, влада Росії зобов'язана негайно помістити його в лікарню не тюремного типу.

"11 червня суд в особі виконавчого судді ухвалив, що для сприятливого розгляду справи і в інтересах сторін суд вказує російському уряду за законом 39, що вони повинні переконатися в повазі до конституційних прав Едема Бекірова і негайно покласти його в лікарню для ретельного медичного огляду й подальшого лікування", – йдеться в документі ЄСПЛ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Едем Бекіров 12 грудня 2018 року на в'їзді до Криму з боку українського села Чонгар був затриманий окупантами.

Бекірова утримують у Сімферопольському СІЗО в справі про "зберігання і передачу вибухонебезпечних речовин і патронів". У нього 1 група інвалідності, він страждає від декількох важких хвороб.

Суд продовжив термін його арешту до 12 серпня 2019 року.

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