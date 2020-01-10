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10 січня • оновлено в 21:13
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Справжнє пекло! У Мексиці прокинувся вулкан Попокатепетль: вражаючі кадри вибуху

2.6т
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У Мексиці прокинувся вулкан Попокатепетль, який називають одним із найбільших у світі.

Виверження супроводжувалося потужним вибухом, кадри якого опублікували очевидці в соцмережах (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Як уточнює Watchers.news, вибух трапився о 12:31 9 січня. В результаті над вулканом з'явилися хмари попелу з початковим підйомом до 11,3 км над рівнем моря. В околицях через НП оголосили жовтий рівень небезпеки.

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У Мексиці вибухнув вулкан Попокатепетль

У Мексиці вибухнув вулкан Попокатепетль

Відзначається, що через виверження лава була розкидана на відстань 1 км від краю кратера. Також було зафіксовано вулкана-тектонічний землетрус.

Попокатепетль – це активний стратовулкан, розташований за 70 км на південний схід від столиці Мехіко. Він входить у десятку найвищих у світі. Останнє виверження вулкана почалося 25 грудня, однак його пік припав на 9 січня.

У Мексиці прокинувся вулкан Попокатепетль

У Мексиці прокинувся вулкан Попокатепетль

chicagotribune.com

У Мексиці прокинувся вулкан Попокатепетль

У Мексиці прокинувся вулкан Попокатепетль

chicagotribune.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, останнє велике виверження цього вулкана відбулося 22 травня. Він викинув стовп попелу на висоту до 3,5 кілометра. 19 червня вулкан знову прокинувся, проте наслідки були не такими вражаючими.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Мексика
Тег
вулкан
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