Справжнє пекло! У Мексиці прокинувся вулкан Попокатепетль: вражаючі кадри вибуху

У Мексиці прокинувся вулкан Попокатепетль, який називають одним із найбільших у світі.

Виверження супроводжувалося потужним вибухом, кадри якого опублікували очевидці в соцмережах (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Як уточнює Watchers.news, вибух трапився о 12:31 9 січня. В результаті над вулканом з'явилися хмари попелу з початковим підйомом до 11,3 км над рівнем моря. В околицях через НП оголосили жовтий рівень небезпеки.

Відзначається, що через виверження лава була розкидана на відстань 1 км від краю кратера. Також було зафіксовано вулкана-тектонічний землетрус.

Попокатепетль – це активний стратовулкан, розташований за 70 км на південний схід від столиці Мехіко. Він входить у десятку найвищих у світі. Останнє виверження вулкана почалося 25 грудня, однак його пік припав на 9 січня.

Officials in Mexico issued an alert for the area around San Nicolás de los Ranchos and urged people to stay away after reports of tremors and explosions of ash and debris at the Popocatépetl volcano. https://t.co/phXrLxrxT8 pic.twitter.com/VXe7JKmRRZ