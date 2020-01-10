Справжнє пекло! У Мексиці прокинувся вулкан Попокатепетль: вражаючі кадри вибуху

У Мексиці прокинувся вулкан Попокатепетль, який називають одним із найбільших у світі.

Виверження супроводжувалося потужним вибухом, кадри якого опублікували очевидці в соцмережах (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Як уточнює Watchers.news, вибух трапився о 12:31 9 січня. В результаті над вулканом з'явилися хмари попелу з початковим підйомом до 11,3 км над рівнем моря. В околицях через НП оголосили жовтий рівень небезпеки.

У Мексиці вибухнув вулкан Попокатепетль

Відзначається, що через виверження лава була розкидана на відстань 1 км від краю кратера. Також було зафіксовано вулкана-тектонічний землетрус.

Попокатепетль – це активний стратовулкан, розташований за 70 км на південний схід від столиці Мехіко. Він входить у десятку найвищих у світі. Останнє виверження вулкана почалося 25 грудня, однак його пік припав на 9 січня.

У Мексиці прокинувся вулкан Попокатепетль chicagotribune.com

У Мексиці прокинувся вулкан Попокатепетль chicagotribune.com

Officials in Mexico issued an alert for the area around San Nicolás de los Ranchos and urged people to stay away after reports of tremors and explosions of ash and debris at the Popocatépetl volcano. https://t.co/phXrLxrxT8 pic.twitter.com/VXe7JKmRRZ - ABC News (@ABC) January 10, 2020

Mexico 's #Popocatepetl volcano spewed ash and lava into the sky on Thursday morning.



It registered 268 exhalations and 3 low-level earthquakes, prompting disaster agency #CENAPRED to issue a yellow phase 2 warning # AmarilloFase2 @CNPC_MX pic.twitter.com/TDN1FITHQX - QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) January 10, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, останнє велике виверження цього вулкана відбулося 22 травня. Він викинув стовп попелу на висоту до 3,5 кілометра. 19 червня вулкан знову прокинувся, проте наслідки були не такими вражаючими.

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