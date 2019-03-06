"Втратите південний схід!" Соловйов налякав Україну розвалом

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що Україна рухається до свого розпаду, в результаті якого нібито повністю втратить південні і східні регіони.

За його словами, це є логічним продовженням розвалу СРСР. Нахабними погрозами рупор путінської пропаганди поділився в ефірі своєї програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Соловйов Скріншот відео

"Коли ви подивитеся статистику, ясно, що України ніякої єдиної немає, ставлення до цих подій на Донбасі ніякого єдиного немає. І за великим рахунком ви, на жаль, не розумієте, але процес розпаду, який почався з розпадом СРСР, навіть близько не припинився. І ви робите дурні помилки, які призведуть до того, що ви втратите південний схід", — самовпевнено заявив Соловйов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Соловйов пригрозив Україні знищенням у разі відновлення нею статусу ядерної держави.

Пропагандист і гості його програми заявили, що Україна може втратити не тільки Донбас, але і всю іншу територію. Вони їдко пожартували, зазначивши, що кордони Донбасу будуть зміщені до річки Дністер.

Також Соловйов нахабно висловився про те, що революція у Венесуелі розв'язує руки Росії в Україні, і країна-агресор нібито може піти навіть на масштабне збройне вторгнення.

Він вважає, що політика влади України нібито підштовхує Росію до її повної окупації. Соловйов уїдливо зазначив, що в такому разі країна-агресор могла не витрачатися на будівництво моста через Керченську протоку.

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