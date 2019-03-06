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"Втратите південний схід!" Соловйов налякав Україну розвалом

4.8тЧитати матеріал російською

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що Україна рухається до свого розпаду, в результаті якого нібито повністю втратить південні і східні регіони.

За його словами, це є логічним продовженням розвалу СРСР. Нахабними погрозами рупор путінської пропаганди поділився в ефірі своєї програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Соловйов

Володимир Соловйов

Скріншот відео

"Коли ви подивитеся статистику, ясно, що України ніякої єдиної немає, ставлення до цих подій на Донбасі ніякого єдиного немає. І за великим рахунком ви, на жаль, не розумієте, але процес розпаду, який почався з розпадом СРСР, навіть близько не припинився. І ви робите дурні помилки, які призведуть до того, що ви втратите південний схід", — самовпевнено заявив Соловйов.

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Тема
російська пропаганда
Особа
Володимир Соловйов
Місце
Росія
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Присмотритесь к фотке- у этого придурка вся морда в гов..., прошу прощения, в соловьином помете.
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1
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Севченко Николай
Севченко Николай
Восток Украины за вступление в НАТО. НАТО была создана в противовес сумасшедшему СССР-гопнику. Ведь толпе ботаников легче защищаться перед одним гопником. Теперь это Россия. Россия боится НАТО.
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3
1
Шайтор Серый
Шайтор Серый
Шутов слушать- себя не уважать!
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