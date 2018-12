Усього одне фото: знімок із соцмереж змінив життя цілої родини

У США фотографія, зроблена журналісткою, допомогла врятувати життя жінці, яка потребувала пересадки нирки.

На знімку був зображений її чоловік, Реймонд Томпсон, до рюкзака якого було приколото оголошення про пошук донора. Автор фото ‒ редактор відомого американського телеканалу CNN Ліліт Маркус, яка оприлюднила його в соцмережах, а потім на сайті ЗМІ.

"Ось фотографія, яку я зробила вчора в магазині Target, і я не можу позбутися думки про це", ‒ написала Маркус.

Всього за кілька годин записом журналістки поділилися тисячі осіб, зокрема і знаменитості. Завдяки цьому хворій місіс Томпсон почали дзвонити з пропозиціями допомоги люди з усього світу.

Here is a photo I took at my Target yesterday and can't stop thinking about. pic.twitter.com/gbzF47AqCy