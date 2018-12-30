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Усього одне фото: знімок із соцмереж змінив життя цілої родини

13.6тЧитати матеріал російською

У США фотографія, зроблена журналісткою, допомогла врятувати життя жінці, яка потребувала пересадки нирки.

На знімку був зображений її чоловік, Реймонд Томпсон, до рюкзака якого було приколото оголошення про пошук донора. Автор фото ‒ редактор відомого американського телеканалу CNN Ліліт Маркус, яка оприлюднила його в соцмережах, а потім на сайті ЗМІ.

"Ось фотографія, яку я зробила вчора в магазині Target, і я не можу позбутися думки про це", ‒ написала Маркус.

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Усього одне фото: знімок із соцмереж змінив життя цілої родини

Twitter Lilit Marcus

Всього за кілька годин записом журналістки поділилися тисячі осіб, зокрема і знаменитості. Завдяки цьому хворій місіс Томпсон почали дзвонити з пропозиціями допомоги люди з усього світу.

Як писав OBOZREVATEL, український військовий, екс-учасник АТО, розповів зворушливу історію про те, як лист маленької дівчинки врятував йому життя і допоміг пройти війну.

Місце
США
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