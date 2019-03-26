"Всіх під ніж!" Відео з шокованим Лукашенком підірвало мережу

У Білорусі губернатор Могильовської області привіз президента Олександра Лукашенка в агрохолдинг, за що поплатиться разом із керівництвом фірми звільненням.

Лідера Білорусі не на жарт розлютили умови, в яких утримують корів в агрохолдингу "Купалівський". (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Навіщо ви мене сюди привезли? Щоб я зараз службі безпеки доручив надіти вам наручники, на чолі з ним, і Качанова слідом туди? Анфимова вигнав, як мінімум, із роботи. Якщо людина не розуміє, що це Освенцим, а ви його ставите керівником холдингу, я вас взагалі не розумію", – з криком звернувся Лукашенко до міністра сільського господарства.

Скріншот з відео

"Всіх під ніж! Всіх до єдиного!" – вибухнув президент, доручивши до вечора підготувати зняття з посад керівництво області та самого холдингу. При цьому Лукашенко велів відкрити проти них кримінальні справи.

"До мене не звертайся. Винен. Наручники. Слідчий ізолятор", – висловився він у бік одного з чиновників.

Белта

Белта

Користувачі бурхливо відреагували на інцидент.

"Кріпаки, всі кріпаки", "Хочу – порушую кримінальні справи, хочу роблю губернаторами. Чому не можна без монаршого Хочу. Тому що феодалізм", "Можете уявити, що там до приїзду Лукашенка було", "Диви, розкомандувався міні-Сталін – всіх розстріляти всіх пересаджати", "Уявляю, як вони його ненавидять", – написали в коментарях.

Какой же адочек. Лукашенко приехал в колхоз, сказал про "обосраных коров" и Освенцим, а также предложил всех чиновников пустить под нож.



Весело живется в Беларуси. pic.twitter.com/S8iJFhIzqb — Roman Protasevich (@pr0tez) 26 марта 2019 г.

🐄КОРОВИЙ ОСВЕНЦИМ🐄

Александр Лукашенко снял с должности губернатора Могилевщины и поручил возбудить ряд уголовных дел после посещения агрохолдинга "Купаловское" в Шкловском районе😨 https://t.co/JImlctSMZX pic.twitter.com/UV7h3yMizj — Вечерний Брест (@vbrest) 26 марта 2019 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко наїхав на хокеїстів своєї країни. Глава держави пригрозив відправити спортсменів у місця позбавлення волі.

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