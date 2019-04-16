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"Всі пішли до нас!" Захарова розлютилася на українців через війну на Донбасі

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Скандальний речник МЗС Росії Марія Захарова обурилася через те, що тисячі переселенців після війни, розв'язаної її країною на Донбасі, нібито кинулися шукати порятунку на території країни-агресора.

Тому, підкреслила вона, росіяни не повинні втрачати інтересу до того, чим закінчаться вибори президента в Україні, в цілях своєї ж безпеки. Цинічна заява Захарової прозвучала в ефірі пропагандистської програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Марія Захарова

Марія Захарова

Скріншот відео

"Дійсно, (українське питання. — Ред.) всіх хвилює. Хвилює не з точки зору того, як Україна визначить своє власне майбутнє. Це питання українського народу. Питання, як буде розвиватися наш сусід і що буде з громадянами держави, яка знаходиться в безпосередній близькості і має спільний кордон з нами. Тому що ми всі прекрасно пам'ятаємо, що було з громадянами України в 2013-2014 роках. І це торкнулося Росії й російських в тому числі внутрішніх інтересів у першу чергу", — лицемірно сказала речник МЗС РФ, промовчавши про те, що подіям 2013-2014 років посприяв саме Кремль.

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Вона додала, що США дуже далеко від України, а Європі її громадяни нібито і поготів не потрібні. Тому єдиний захист для українців, які страждають від війни, — це Росія.

"Америка далеко, Європі українські громадяни точно не потрібні. До нас пішли всі. І це були не десятки тисяч, це були сотні тисяч! Тому коли люди ставлять питання, чому Україна так хвилює всіх в Росії, то, загалом, ми знаємо чому. Тому що громадяни України в ті роки і всі ці роки шукали притулку саме тут, в нашій країні", — їдко резюмувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Захарова звинуватила спецпредставника США з питань України Курта Волкера в блокуванні мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Також вона зізналася, що вже не відчуває український народ братнім, додавши, що країна зараз нібито переживає "дуже складний і драматичний в історичному контексті період".

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Теми
російська пропагандаВійна на Донбасі
Особа
Марія Захарова
Місце
Росія
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Игорь Комличенко
Игорь Комличенко
До чего ж паскудная рожа у этой прошмондовки...Хоть бы какую паранджу на нее надевали при общении с прессой,а то рвотные позывы вызывает один взгляд на эту тварь.
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de lik
de lik
А как себя должны чувствовать нормальные украинцы, когда по стране стада нациков скачут? Люди сделали свой выбор: крымчане решили вернуться в Россию, а на Донбассе-отстоять свои интересы от свидомых, а кто то уехал в Россию, где фашистов и чубатых нациков в тюрьме держат
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Таке страхойобіще,що просто блядь,піздєц!Ваша Захєрова з расєйської ПЕДЕРАЦІЇ!
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Все буде,ПАРАША СВИНАРЧУКІВ ! ПАРАШОБОТАМ не читать, бо ПУКАНИ можуть не витримать!
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