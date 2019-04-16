"Всі пішли до нас!" Захарова розлютилася на українців через війну на Донбасі

Скандальний речник МЗС Росії Марія Захарова обурилася через те, що тисячі переселенців після війни, розв'язаної її країною на Донбасі, нібито кинулися шукати порятунку на території країни-агресора.

Тому, підкреслила вона, росіяни не повинні втрачати інтересу до того, чим закінчаться вибори президента в Україні, в цілях своєї ж безпеки. Цинічна заява Захарової прозвучала в ефірі пропагандистської програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Марія Захарова Скріншот відео

"Дійсно, (українське питання. — Ред.) всіх хвилює. Хвилює не з точки зору того, як Україна визначить своє власне майбутнє. Це питання українського народу. Питання, як буде розвиватися наш сусід і що буде з громадянами держави, яка знаходиться в безпосередній близькості і має спільний кордон з нами. Тому що ми всі прекрасно пам'ятаємо, що було з громадянами України в 2013-2014 роках. І це торкнулося Росії й російських в тому числі внутрішніх інтересів у першу чергу", — лицемірно сказала речник МЗС РФ, промовчавши про те, що подіям 2013-2014 років посприяв саме Кремль.

Вона додала, що США дуже далеко від України, а Європі її громадяни нібито і поготів не потрібні. Тому єдиний захист для українців, які страждають від війни, — це Росія.

"Америка далеко, Європі українські громадяни точно не потрібні. До нас пішли всі. І це були не десятки тисяч, це були сотні тисяч! Тому коли люди ставлять питання, чому Україна так хвилює всіх в Росії, то, загалом, ми знаємо чому. Тому що громадяни України в ті роки і всі ці роки шукали притулку саме тут, в нашій країні", — їдко резюмувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Захарова звинуватила спецпредставника США з питань України Курта Волкера в блокуванні мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Також вона зізналася, що вже не відчуває український народ братнім, додавши, що країна зараз нібито переживає "дуже складний і драматичний в історичному контексті період".

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