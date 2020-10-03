Все вирішать 48 годин – Білий дім про стан Трампа
У Білому домі виступили з офіційною заявою про здоров'я Дональда Трампа
Там розповіли про тривожний стан глави держави
Наступні 48 годин стануть критично важливими для президента США Дональда Трампа, який захворів на коронавірус і був госпіталізований.
Глава адміністрації Білого дому Марк Медоуз підкреслив, що стан здоров'я глави держави в п'ятницю був тривожним, передає Associated Press.
Заяву в Білому домі зробили після того, як в ЗМІ з'явилася інформація, що перед госпіталізацією Трамп отримував кисневу підтримку.
При цьому лікар Трампа Шон Конлі на брифінгу заявив, що президент "відчуває себе добре", а лікарі задоволені прогресом у боротьбі з хворобою.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у президента США Дональда Трампа виявили коронавірус. Після цього главу держави госпіталізували в медичний центр Уолтера Ріда в штаті Меріленд.
Також були оприлюднені кадри палати, в якій президент перебуватиме. Перед тим, як відправитися в госпіталь, Трамп записав відеозвернення.