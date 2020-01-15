Вплине на Україну: міжнародник назвав небезпеку нового компромату проти Трампа

Нові свідчення від американського бізнесмена українського походження (пов'язаного з адвокатом лідера США Рудольфом Джуліані) Лева Парнаса у справі про імпічмент Дональда Трампа можуть бути використані для внутрішньополітичних розбірок в Україні.

Однак позбавити американського президента своєї посади вони навряд чи зможуть, сказав у коментарі OBOZREVATEL експерт-міжнародник Павло Рудяков.

"Ці свідчення були очікуваними, їхній зміст був уже давно відомий не лише американцям, але й нашим службам. На саму процедуру ані ці свідчення, ані будь-які інші (які ще явно будуть спливати найближчими місяцями) вплинути не можуть. Як кажуть навіть американські та міжнародні юристи, правових підстав для імпічменту Трампа немає. Не існує жодних свідчень, які б могли підтвердити вину Трампа, їх просто не існує, бо в іншому разі вони були б уже зібрані", – пояснив він.

За словами Рудякова, запуск процедури імпічменту Трампа є радше політичним процесом, і сподіватися на отримання голосів частини республіканців під час голосування в Сенаті не варто.

Дональд Трамп

А от в Україні цей компромат справді можуть застосувати певні особи, щоб досягнути своїх цілей.

"Що стосується впливу цих свідчень на Україну, то вони можуть бути використані для внутрішньополітичних розбірок, але для цього має бути замовник, якого в нас наразі немає. Немає поки людини, яка може взяти цей матеріал, долучити до інших і вибудувати із цього стратегію дій із відповідною метою", – вважає міжнародник.

Загалом, уся історія з імпічментом, на думку експерта, навіть може зіграти на руку Трампу на майбутніх президентських виборах у США.

"Це матиме вплив на майбутні вибори, але що саме у ньому переважатиме: чи дозволить ця ситуація мобілізувати демократичний електорат та долучити до нього додатково частину тих, хто ще не визначився, чи вона зіграє проти них. Оцінка, яку я чув від американських та європейських аналітиків, зводиться до того, що поки найкраща позиція у Трампа – саме він може більше виграти від цієї історії", – сказав Рудяков.

Як писав OBOZREVATEL:

У США розгорівся гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку розмови, яка відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та призвела до початку процедури імпічменту у американців.

У процесі бесіди Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена", свого конкурента на виборах. На цю тему лідер США також запустив скандальне передвиборче відео, жорстко розгромивши демократів.

Зеленський також відреагував на скандал у Штатах, заявивши, що на нього ніхто не тиснув.

На початку листопада демократи Палати представників опублікували перші стенограми свідчень у рамках імпічменту Трампа.

У січні Трамп висунув Україні гучне звинувачення, заявивши про "втручання" в американські вибори. "Чому я повинен носити клеймо імпічменту на своєму імені, якщо я не робив нічого поганого?" – обурювався він, висловивши впевненість, що демократи не доб'ються його відставки.

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