Вперше в історії: Україна здобула перемогу в найстарішій міжпарламентській організації в світі

У середу, 10 квітня, в Катарі на 140-й Асамблеї Міжпарламентського Союзу була прийнята перша в історії українська резолюція.

Про це повідомила в Facebook юрист і народний депутат від "Батьківщини" Олена Шкрум.

"Неприпустимість використання найманців і іноземних бойовиків, як засоби підриву миру, міжнародної безпеки, територіальної цілісності держав і порушення прав людини" – так звучить тема резолюції, яка близька Україні в зв'язку з конфліктом на Донбасі.

"МПС – або Міжпарламентський Союз – це найстаріша в світі міжпарламентське організація, і вперше за 130 років її роботи тут прийнято резолюцію від України", – написала Шкрум.

Українська делегація в МПС facebook.com/alyxrum

"Це дуже круто, тому що Україна постає тут вперше як активний гравець зі своєю принциповою думкою, новими альянсами, союзниками і друзями", – підкреслила нардеп. Відзначається, що робота над документом, який був поданий спільно з Йорданією, тривала більше року.

"Делегацією з беззмінним керівником і доповідачем по резолюції Борисом Тарасюком, з Леонідом Ємцем, Оленою Сотник і Валерією Заружко ми пройшли спочатку рік тому важкий захист теми резолюції, отримали утвердження головного Комітету по миру і безпеці, потім експертні дискусії на 139-й Асамблеї, потім драфт тексту, 131 поправка від 25 країн світу, непрості дискусії, і ще більш складний збір голосів, голосування, і, нарешті, прийняття!" – поділилася нардеп.

МПС Парламентська газета

Крім цього, вперше представники України представлені в керівних органах. Зокрема, сама Шкрум була обрана членом Бюро Комітету по миру і безпеці, що дозволить їй визначати порядок роботи комітету і теми наступних резолюцій.

Нардеп також розповіла, які країни виступили проти прийняття документу: Росія, Білорусь, Іран, Вірменія, Швеція, Франція та інші.

"Найбільшими нашими союзниками виявилися Швейцарія, Ірландія, Айзербайджан, Йорданія, Таїланд, велика кількість арабських і африканських країн", – поділилася Шкрум.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Генеральна асамблея ООН прийняла українську резолюцію щодо Криму – перший документ, який став правовою основою для його деокупації.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!