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18 жовтня • оновлено в 15:04
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Вперше в історії: дві астронавтки вирушили у відкритий космос з МКС

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Дві американських астронавтки, Кристина Кук і Джессіка Меїр,18 жовтня вийшли у відкритий космос з борту Межднуродной космічної станції.

Це перший вихід у космос одночасно двох жінок, повідомили в NASA. Меїр і Кук проводитимуть заміну контролера живлення (щоб подивитися трансляцію, доскрольте до кінця сторінки).

"Блок живлення, який вийшов із ладу, не дозволяє нової літій-іоннійбатареї, встановленій раніше в цьому місяці, забезпечити додаткову потужність станції", – уточнили в Національному управлінні з аеронавтики і дослідження космосу США.

Крістіна Кук і Джессіка Меїр

Крістіна Кук і Джессіка Меїр

NASA

Очікується, що астронавтки будуть перебувати за бортом МКС щонайменше шість годин.

Як писав OBOZREVATEL, у серпні 2019 року до Міжнародної космічної станції намагалися пристикувати російського робота "Федора".

Перша спроба, яка була 24 серпня, виявилася невдалою. І лише через три дні, космічний корабель "Союз МС-14" з роботом на борту зістикувався з МКС.

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