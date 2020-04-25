Впав у кому? З'явилися нові дані про стан лідера КНДР

Диктатор КНДР Кім Чен Ин нібито знаходиться у вегетативному стані після операції на серці.
Про це, як повідомило Daily Mail, із посиланням на джерела заявило японське ЗМІ Shukan Gendai. За його даними, політик у комі з 24 квітня, а операцію йому робили на початку місяця.
Крім того, за словами трьох осіб, знайомих із ситуацією, Китай направив до Північної Кореї команду, в яку увійшли медичні експерти, для консультування північнокорейського лідера.
Газета Shukan Gendai посилається на китайського медика, якого, як вважають, відправили в складі команди для лікування Ина.
Журналісти пишуть, що лідер КНДР відвідував сільську місцевість, коли він схопився за груди і впав на землю. Кажуть, що лікар, який перебував із ним на той час, супроводжував його до лікарні.
Кім Чен Ин
Нагадаємо, Кім Чен Ин довгий час не з'являвся на публіці. У ЗМІ вже встигли повідомити, що глава Північної Кореї сховався на віллі на березі Японського моря або ж і взагалі помер.
Як писав OBOZREVATEL, раніше:
Розвідка США почала серйозну негласну перевірку інформації про те, що лідер КНДР Кім Чен Ин знаходиться у важкому стані в реанімації після хірургічного втручання.
В мережі почали обговорювати інформацію про те, що лідер КНДР, ймовірно, помер.
Представники уряду Північної Кореї 21 квітня заявили, що їм невідомо про будь-які ознаки погіршення здоров'я Кім Чен Ина.
Офіційне ЗМІ Північної Кореї пояснило зникнення диктатора "глибокою медитацією".
Кім Е Чжон, молодша сестра Кім Чен Ина, може замінити брата в разі його смерті.
Президент США Дональд Трамп заявив, що нічого не знає про важкий стан Кім Чен Ина, однак якщо це так – бажає йому якнайшвидшого одужання.
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