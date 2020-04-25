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25 квітня • оновлено в 20:29
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Впав у кому? З'явилися нові дані про стан лідера КНДР

11т
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Диктатор КНДР Кім Чен Ин нібито знаходиться у вегетативному стані після операції на серці.

Про це, як повідомило Daily Mail, із посиланням на джерела заявило японське ЗМІ Shukan Gendai. За його даними, політик у комі з 24 квітня, а операцію йому робили на початку місяця.

Крім того, за словами трьох осіб, знайомих із ситуацією, Китай направив до Північної Кореї команду, в яку увійшли медичні експерти, для консультування північнокорейського лідера.

Газета Shukan Gendai посилається на китайського медика, якого, як вважають, відправили в складі команди для лікування Ина.

Журналісти пишуть, що лідер КНДР відвідував сільську місцевість, коли він схопився за груди і впав на землю. Кажуть, що лікар, який перебував із ним на той час, супроводжував його до лікарні.

Кім Чен Ин

Кім Чен Ин

Нагадаємо, Кім Чен Ин довгий час не з'являвся на публіці. У ЗМІ вже встигли повідомити, що глава Північної Кореї сховався на віллі на березі Японського моря або ж і взагалі помер.

Як писав OBOZREVATEL, раніше:

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Автор
Дарина Дурова
Особа
Кім Чен Ин
Місце
Північна Корея
Теги
політика ЗМІ
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