Впав у кому? З'явилися нові дані про стан лідера КНДР

Диктатор КНДР Кім Чен Ин нібито знаходиться у вегетативному стані після операції на серці.

Про це, як повідомило Daily Mail, із посиланням на джерела заявило японське ЗМІ Shukan Gendai. За його даними, політик у комі з 24 квітня, а операцію йому робили на початку місяця.

Крім того, за словами трьох осіб, знайомих із ситуацією, Китай направив до Північної Кореї команду, в яку увійшли медичні експерти, для консультування північнокорейського лідера.

Газета Shukan Gendai посилається на китайського медика, якого, як вважають, відправили в складі команди для лікування Ина.

Журналісти пишуть, що лідер КНДР відвідував сільську місцевість, коли він схопився за груди і впав на землю. Кажуть, що лікар, який перебував із ним на той час, супроводжував його до лікарні.

Кім Чен Ин

Нагадаємо, Кім Чен Ин довгий час не з'являвся на публіці. У ЗМІ вже встигли повідомити, що глава Північної Кореї сховався на віллі на березі Японського моря або ж і взагалі помер.

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