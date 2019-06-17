Впав на засіданні суду: екс-президент Єгипту раптово помер

Екс-президент Єгипту Мухаммед Мурсі, скинутий у ході військового перевороту в 2013 році, помер під час засідання суду в Каїрі.

Як повідомляє ВВС, це сталося на слуханнях справи за обвинуваченням колишнього глави держави в шпигунстві у зв'язку з передбачуваними контактами з палестинським угрупуванням ісламізму ХАМАС.

"Вища фігура нині забороненого ісламістського руху "Брати-мусульмани"Мурсі звалився в клітці після виступу", – сказано в матеріалі.

За словами єгипетського прокурора, він впав у клітці для ув'язнених через кілька хвилин після звернення до суду. У медичному висновку явних недавніх травм на тілі Мурсі зафіксовано не було.

При цьому в жовтні минулого року його молодший син Абдулла, як пише ВВС, повідомив журналістам, що його батька тримали в одиночній камері й що йому було відмовлено в лікуванні серйозних хвороб, таких як високий кров'яний тиск і діабет.

П'ятьма місяцями раніше Абдулла заявив, що єгипетська влада "робить це навмисно, оскільки хоче, щоб він помер якомога швидше "з природних причин".

Мухаммед Мурсі Delfi

Відомо, що політику було 67 років. Він знаходився під вартою після того, як його скинули після масових акцій протесту через рік після вступу на посаду.

Мурсі проходив у справі про організацію масової втечі з в'язниць і заворушень під час подій так званої арабської весни на початку 2011 року.

У 2015-му його і 16 його прихильників засудили до смертної кари – суд визнав Мурсі терористом.

Пізніше покарання було замінено на довічне ув'язнення, яке в Єгипті прирівнюється до 25 років позбавлення волі.

Мухаммед Мурсі The Asian Post

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в Єгипті вибухнула бомба під час проїзду туристичного автобуса біля національного музею в Гізі в Каїрі, у результаті чого постраалі 17 осіб, серед яких 10 єгиптян і 7 південноафриканців.

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