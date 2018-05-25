Важность "Северного потока — 2" можно сравнить только с открытием второго фронта в годы Второй мировой войны, с одной только поправкой — в этот раз помощь "кремлевскому вождю" идет не от США, а из Германии.

Становится понятным, почему на карте еще не появилась "Новороссия", и почему этому проекту не дают кануть в бездну. Преградой путинской браваде, конечно, была не самоотверженность украинских добровольцев и не общественный резонанс Запада. Единственной причиной был и остается газ. Кремль пока ограничился ОРДЛО только по причине безопасного ответвления газопровода "Южный поток", а после прокладки и запуска "Северного потока — 2" будет прекращена подача газа через Украину, и Россия получит не только Крым и ОРДЛО, но и всю заявленную "Новороссию". В Бундестаг триумфально вернется Шредер, и политика Европы существенно поменяет вектор. Шовинистическая зараза, которая пока в овечьей шкуре под нейтральным названием "Альтернатива для Германии", не спеша осваивается в законодательном органе власти, но с возвращением Шредера получит второе дыхание, и тогда вероятность возврата к "особому пути" становится реальностью.

Новини Путину не удастся избежать наказания

Большие деньги на наших глазах делают невозможное, и с каждым прожитым годом в ситуации аннексии, мировое сообщество все ближе скатывается к повторению прежней трагедии, когда закон и беззаконие снова скрестят шпаги, и сколько жертв от "можем повторить" будет на этот раз, пока еще не ясно.

Уже сегодня нужно осмыслить и понять масштабы надвигающейся катастрофы, а вводить санкции необходимо не против обслуживающего персонала "кремлевской братвы", а в отношении идейных вдохновителей, таких как Герхард Шредер, Маттиас Варниг, Тьерри Мариани и прочих политиков Запада, которые помогают и корректируют позицию и действия Путина в этой гибридной геополитической войне.