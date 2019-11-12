Ворог Путіна й Асада? У Туреччині знайшли мертвим впливового військового

У Стамбулі (Туреччина) був знайдений мертвим британський військовий, засновник сирійської неурядової організації "Білі каски" Джеймс Ле Мезюрьє.

Як передає ВВС, тіло виявили на вулиці поруч із офісом організації Mayday Rescue Foundation, частиною якої є "Білі каски". У загиблого були переламані ноги й череп. Причина смерті з'ясовується.

Ле Мезюрьє знайшов працівник місцевої мечеті, який зателефонував до поліції.

Джеймс Ле Мезюрьє ТАСС

У зв'язку з цим глава організації "Лікарі під вогнем" Геміш де Бреттон-Гордон вже заспокоїв журналістів і заявив, що робота "Білих касок" триватиме. Також він висловив свої співчуття рідним.

Кому заважав Ле Мезюрьє

Показово, що минулого тижня прессекретарка російського МЗС Марія Захарова заявила, що, за її даними, Ле Мезюрьє раніше нібито працював на британську розвідку МІ-6.

"Про його зв'язки з терористичними групами повідомляли ще під час місії в Косово", – сказала вона.

Раніше в підконтрольних президенту Сирії Башару Асаду ЗМІ, а також у Росії, Ірані та інших країнах прокотилася хвиля повідомлень про те, що "Білі каски" нібито збрехали про бомбардування мирного населення авіацією Сирії і РФ, а також про хімічні атаки.

Тож можна вважати, що Ле Мезюрьє міг заважати дуже багатьом людям.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Забайкаллі (Росія) військовослужбовець відкрив вогонь у товаришів по службі, у пудсумку вісім осіб загинули, ще двоє отримали поранення.

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