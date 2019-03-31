"Вони поплатяться!" У США пригрозили Росії за підтримку в Венесуелі

У США заявили, що Російська Федерація і Куба "поплатяться" за підтримку чинного режиму в Венесуелі.

Про це в ефірі CNN заявив Спецпредставник США по Венесуелі Елліот Абрамс, відповідаючи на питання журналіста, яку відповідальність понесе Росія за допомогу діючої адміністрації в Венесуелі.

"Я в цьому не сумніваюся. Всі знають, що Росія і Куба – головні покровителі цього режиму, і я не сумніваюся, що наша адміністрація змусить їх заплатити за це", – повідомив він.

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На запитання ведучого, коли ситуація вирішиться, спецпредставник відповів, що є два шляхи. Перший – "коли тиск дійде до граничного рівня, щоб переконати Мадуро і його команду, що час настав". Другий – "переконати військових Венесуели, що вони повинні силою повалити Мадуро".

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