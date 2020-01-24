"Вони б "з'їли" мене!" Лукашенко жорстко висловився щодо Росії

Глава Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не хоче стати останнім президентом своєї країни. Оскільки, якби він погодився на приєднання до Росії, білоруси б "з'їли його протягом одного року" після ухвалення такого рішення.

Про це він говорив під час виступу перед працівниками заводу з виробництва паперу в місті Шклов, передає "Радіо Свобода". Зазначається, що значну його частину білоруський лідер присвятив відносинам із сусідньою державою.

Так, він сказав, що РФ є головним союзником його країни, проте Москві треба схаменутися і повернутися до нормальних взаємин із Мінськом. Водночас обидва уряди повинні працювати на однакових умовах не тільки на державному рівні, а й на економічному чи просто особистісному.

Олександр Лукашенко

"Ви повинні знати: ми не граємо у якісь ігри. Нам потрібні нормальні дружні, братерські відносини. Якщо цього старший брат хоче", – заявив Лукашенко.

За його словами, зараз Росія "нахабно, безпардонно, без причини" закриває Білорусі доступ на свій ринок для того, щоб "нахилити і принизити" Мінськ. І хоча, наголосив він, його країна поки ніяк не реагує на такі дії, незабаром ситуація може змінитися.

"Це зроблено навмисно. З метою натиснути на Білорусь. Навіщо – здогадайтеся з трьох разів", – сказав білоруський лідер.

Він також заявив, що зараз Мінськ домовляється про постачання нафти з іншими країнами, зокрема Близького Сходу та США.

"Вони могли б піти через порти на Балтиці, і через Україну. Це не блеф", – стверджує президент Білорусі.

Лукашенко зазначив, що Росія залишається для них братньою країною і "головним союзником". Крім цього, на його думку, значна частина проблем у відносинах із РФ нібито була пов'язана саме від уряду Дмитра Медведєва, який Путін відправив у відставку.

"Може, схаменуться і повернуться до нормальних відносин. Вони нам не чужі. Росіяни – це наші люди. Від них, щоправда, мало що залежить зараз", – ще раз наголосив глава Білорусі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський журналіст Леонід Радзіховський побачив ознаки психологічного тиску, який чинить президент Білорусі Олександр Лукашенко на президента Росії Володимира Путіна.

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