"Вона для мене друга мати": стало відомо про втрату Лукашенко

Стало відомо про смерть тещі президента Білорусі Олександра Лукашенка Олени Желнеровіч.

Про це повідомила прес-секретар Лукашенко Наталія Ейсмонт, передає РІА Новини.

За її словами, через це глава Білорусі скасував заплановані заходи і відправився на похорони тещі. "Президент змінив плани і поїхав - не міг не поїхати - попрощатися з Оленою Федорівною. І навіть не з тещею, а зі своєю другою матір'ю, як неодноразово називав Олену Федорівну сам Олександр Григорович", - заявила прес-секретар.

Також Ейсмонт зазначила, що Желнеровіч протягом усього життя ставилася до Лукашенка "як до сина".

Сам же Лукашенко називав її другою "після матері" і говорив, що без неї він би не був президентом.

"Федорівна для мене - друг людини, як я їй завжди кажу. Вона мене безмірно любить і любила завжди, і я до неї їзжу. Це для мене друга людина після матері. Якби не вона, то я президентом б не був" , - говорив президент в 2014 році в інтерв'ю Ксенії Собчак для телеканалу "Дождь".

Відзначимо, що Олена Желнеровіч була класним керівником Лукашенко, з дочкою якої він почав зустрічатися в 10 класі. Президент Білорусі давно не живе зі своєю дружиною, але вважає за краще не розлучатися.

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