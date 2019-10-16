"Називали себе трьома аміго": названі імена "наглядачів" за політикою України у США

Міністр енергетики США Рік Перрі, американський посол у ЄС Гордон Сондленд і ексспецпредставник Держдепу в Україні Курт Волкер від травня 2019-го відповідали за політику Штатів щодо України.
Про це у вівторок, 15 жовтня, під час свідчень у Конгресі заявив Джордж Кент, чиновник Державного департаменту адміністрації Дональда Трампа, передає "Голос Америки" з посиланням на конгресмена-демократа Джеральда Коннолі.
За словами чиновника, адміністрація Білого дому наказала йому "триматися в тіні" в тому, що стосується діяльності цих осіб.
Співробітник американського президента описав зустріч у Білому домі 23 травня, під час якої виконувач обов'язків голови адміністрації Білого дому Мік Малвені сказав, що за взаємодію з Україною відповідають Перрі, Сондленд і Волкер.
Кент додав, що "вони називали себе трьома аміго", зокрема в присутності президента України Володимира Зеленського на зустрічах у Києві.
Адміністрація Трампа, за твердженням Кента, затримала виділену для України військову допомогу, поки намагалася переконати Зеленського почати розслідування у справі Burisma.
Курт Волкер, Рік Перрі, Гордон Сондленд
Голос Америки
Раніше OBOZREVATEL розповідав, як ексспецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер дав свідчення у справі про можливий тиск президента Дональда Трампа на українського лідера Володимира Зеленського.
Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку скандальної розмови, яка відбулася між президентами США й України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським і призвела до початку процедури імпічменту в американців.
Під час розмови Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена". На цю тему лідер США напередодні запустив скандальне передвиборне відео, жорстко розгромивши демократів.
Сенат США має намір розглянути питання про імпічмент президента Дональда Трампа, якщо за це проголосують у Палаті представників.
Водночас Трамп заявив, що процедура імпічменту, яку розпочала американська Демократична партія, є державним переворотом.
Також Зеленський заявив, що на нього ніхто не тиснув.
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