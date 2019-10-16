"Називали себе трьома аміго": названі імена "наглядачів" за політикою України у США

Міністр енергетики США Рік Перрі, американський посол у ЄС Гордон Сондленд і ексспецпредставник Держдепу в Україні Курт Волкер від травня 2019-го відповідали за політику Штатів щодо України.

Про це у вівторок, 15 жовтня, під час свідчень у Конгресі заявив Джордж Кент, чиновник Державного департаменту адміністрації Дональда Трампа, передає "Голос Америки" з посиланням на конгресмена-демократа Джеральда Коннолі.

За словами чиновника, адміністрація Білого дому наказала йому "триматися в тіні" в тому, що стосується діяльності цих осіб.

Співробітник американського президента описав зустріч у Білому домі 23 травня, під час якої виконувач обов'язків голови адміністрації Білого дому Мік Малвені сказав, що за взаємодію з Україною відповідають Перрі, Сондленд і Волкер.

Кент додав, що "вони називали себе трьома аміго", зокрема в присутності президента України Володимира Зеленського на зустрічах у Києві.

Адміністрація Трампа, за твердженням Кента, затримала виділену для України військову допомогу, поки намагалася переконати Зеленського почати розслідування у справі Burisma.

Курт Волкер, Рік Перрі, Гордон Сондленд Голос Америки

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як ексспецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер дав свідчення у справі про можливий тиск президента Дональда Трампа на українського лідера Володимира Зеленського.

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